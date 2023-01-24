В Ростовской области пять подростков насиловали школьницу, шантажируя интимным видео

Девочка молчала пять месяцев и терпела издевательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От этой истории может стать не по себе даже людям со стальными нервами. В Ростовской области шестеро парней пять месяцев насиловали 14-летнюю девочку, угрожая ей обнародовать интимное видео. Спустя три года, когда прошло следствие и все суды, виновники понесли заслуженное наказание. Рассказываем подробности шокирующего дела.

УГРОЖАЛИ ПОКАЗАТЬ ВСЕМ ВИДЕО

Эта история началась больше трех лет назад во время летних каникул в небольшом городке Ростовской области. Самое время гулять с друзьями, вдоволь купаться в речке и наедаться спелыми фруктами. У кого-то это даже время первой влюбленности. Для 14-летней Алены (имя изменено — прим. ред.) тем летом начался ад.

Как рассказывает источник, знакомый с ситуацией, в июле ее изнасиловали двое учеников из ее же школы и сняли это на видео. Угрожая распространить кадры, школьники еще неоднократно ей пользовались.

В извращенных издевательствах в разных случаях участвовали шестеро парней — пятеро учеников той же школы в возрасте от 14 до 17 лет и один 18-летний выпускник. Причем явные проблемы были только у старшего: мама была в тюрьме и лишена родительских прав, отец тоже осужден, но был на свободе. Мучили девочку по двое, по трое, по четверо...

РАССКАЗАЛА ШКОЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ

Алена терпела издевательства пять месяцев, но в ноябре сломленная девочка уже не могла справиться с тем ужасом, который на нее обрушился, и пришла к школьному психологу. Специалист тут же вызвала полицию - сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних. Сразу же было возбуждено уголовное дело.

О девочке никто плохо не отзывался. На учете в полиции она не состояла. Ее воспитывала одна мама, у которой с законом проблем тоже не было.

Дальше — следствие, многочисленные экспертизы. С ребенком работал психолог: девочка к фантазированию была не склонна и говорила правду. Следствие установило больше десяти эпизодов сексуального насилия над школьницей.

Мучители не угрожали девочке физической расправой — только обещали распространить интимное видео с ее участием, если она не подчинится их прихотям.

ОТ 4 ДО 11 ЛЕТ В КОЛОНИИ

Узнав о случившемся, шокированные горожане поддержали пострадавшую девочку, отнеслись к ней с сочувствием. Тем временем «группа поддержки» четверых обвиняемых гнула линию «сама виновата» и «все было добровольно».

Мама Алены держалась стойко все эти три года, а вот некоторые родители парней периодически хватались за сердце, сетуя, что их мальчикам губят жизнь.

Спустя три года суд вынес окончательный приговор по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетней».

Младшего из участников, которому на момент приговора было 16 лет, осудили на четыре года лишения свободы в воспитательной колонии. Остальным школьникам — по четыре, пять, пять с половиной и семь лет лишения свободы в колонии общего режима в зависимости от количества преступных эпизодов. Старший фигурант, которому было уже 20 лет, приговорили к 11 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

ПРИШЛОСЬ ПОКИНУТЬ РОДНОЙ ГОРОД

Дошло до того, что в зале заседаний один из осужденных начал оскорблять маму потерпевшей девочки, которая представляла ее интересы в суде. Подросток не церемонился с выражениями, несмотря на то, что взрослые просили его замолчать. Успокоили буяна только сотрудники конвойной службы, а мама потерпевшей написала заявление. В итоге парня осудили еще по одному приговору.

Несмотря на то, что в родном городе большинство людей с осуждением отнеслись к насильникам, а девочку жалели, нашлись и те, кто пострадавшую стал травить.

После всех этих событий Алене пришлось покинуть город: состояние девочки-подростка очень тревожило специалистов и требовало постоянной помощи.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Даже если ребенок ничего не говорит, изменения — на виду»

Как родителям распознать, что их ребенок стал жертвой насилия? Психолог Виктория Аксютина дает четкую инструкцию.

- Следы сексуального насилия не проходят бесследно. Это колоссальная травма для психики, и, даже если ребенок ничего родителям не говорит, изменения будут на виду, - говорит Виктория Викторовна. - Меняется эмоциональное состояние. Ребенок всеми правдами и неправдами отказывается ходить туда, где происходит насилие, где может встретить насильников, в ту же школу. Появляются соматические жалобы — болит живот, голова.

Также психолог обращает внимание, что жертвы насилия могут начать кричать во сне.

- Что не высказано вслух, начнет проявляться ночью. Поэтому психологи и спрашивают у родителей на приеме, не поменялось ли настроение у сына или дочки, как он спит, нарушилось ли пищевое поведение, причем как в сторону голода, так и в сторону компульсивного переедания, - поясняет специалист.

Кроме того, у жертв сексуального насилия часто проявляется неряшливость, им становится все равно, как они выглядят.

- Не заставишь помыться и переодеться, ребенок начинает носить грязные и несуразные вещи. Это защита на бессознательном уровне: может, из брезгливости на него не посмотрят насильники, - объясняет психолог. - Еще один признак — когда ребенок начинает наносить себе повреждения, наказывает себя физически, потому что душевная боль по сравнению с телесной гораздо сильнее.

По опыту специалиста, лучше всего поможет девочке выбраться из такой ситуации — стать опорой для других людей.

- Когда я работала с такими детьми, я им рассказывала о том, что у них есть один выход: если они начнут выбирать помогающие профессии — работать медиком, психологом, спасателем, пожарным, полицейским, - рассказывает Виктория Аксютина. - То есть там, где восстанавливают справедливость, лечат от боли. Так, помогая другим, они смогут помочь себе.

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