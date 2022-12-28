«Мальчиков было несколько»: Над ростовской школьницей надругались, когда она пришла на свидание с парнем после Интернет-знакомства

На первое свидание незнакомец пришел не один, а со своими приятелями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области молодая девушка, познакомившись в Интернете с «прекрасным принцем», стала жертвой преступления. Об этом рассказал начальник Отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД по Ростовской области Денис Стрижев.

Специалист дал несколько советов родителям, как обезопасить детей и подростков от ошибок. Какие опасности таит в себе Интернет и почему не стоит доверять первому встречному.

«РАДА, ЧТО НАЗНАЧИЛ СВИДАНИЕ»

Не секрет, что современные дети все свое свободное время проводят в интернет-пространстве, которое в последнее время стало не только познавательной платформой, но и площадкой для злоумышленников.

Это печально закончившееся интернет-знакомство произошло в одном из районов Ростовской области. Девочка, общающаяся в соцсети с молодым человеком, была рада, что он наконец-то назначил ей свидание. Но «прекрасный принц» из веб-пространства оказался далеко не таким романтиком, как ожидала школьница, на первое свидание он пришел не один, а со своими приятелями.

- Мальчиков было несколько, - уточняет Денис Стрижев. - Они совершили в отношении нее противоправные действия.

Родители обязательно должны взять на контроль, когда интернет-общение перерастает в желание с кем-нибудь встретиться, подчеркивает спикер. На подобные свидания родителям нужно ходить вместе со своими детьми и не посылать их туда в одиночку. Тем более, что согласно областному закону № 346, дети в возрасте до 16 лет не могут появляться в общественных местах без сопровождения взрослых. За более чем десять лет работы этого закона в донском регионе число преступлений в отношении детей уменьшилось в два раза, а преступлений, совершенных в ночное время, - в три. Что говорит об эффективности закона.

НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА АГРЕССИЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

По словам эксперта, часто некоторые дети получают в Интернете от некоего лица фотографию и думают, что они разговаривают именно с этим человеком. Они начинают общаться и входят в стадию доверия, переходя до степени обмена личными фото и фотографиями своих друзей.

- Ребенок должен понимать, что даже, если он потом удалит все пересылаемые материалы, то этот цифровой след все равно останется навсегда, - объясняет Денис Стрижев. - Все, что мы удалим или убираем со своих страниц, при желании может быть восстановлено.

Даже если фотографии были высланы самой близкой подруге, отмечает специалист, при разрыве дружественных связей, они могут быть без разрешения опубликованы в Интернете. И впоследствии, когда этот ребенок, став взрослым человеком, пойдет куда-либо работать, снимки могут быть использованы не в его пользу.

БУЛЛИНГ, КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО И НАРКОТИКИ

Как отметил специалист, в преддверии новогодних каникул родителям нужно обратить внимание на то, что детвора часто общается в Интернете – это могут быть не только одноклассники и друзья, но и незнакомцы.

- Родители должны объяснить своим детям, что нельзя передавать посторонним гражданам личную информацию, касающуюся образа жизни, места учебы, проживания или отдыха, - пояснил Денис Стрижев. - Вся эта информация может быть использована не на пользу ребенку.

Особенно нужно следить за агрессией в социальных сетях, где школьники часто сталкиваются с такими явлениями как буллинг (травля — прим. ред. «КП — Ростов-на-Дону») и кибермошенничество (воровство денежных средств с электронных счетов — прим. авт.). Также в последнее время большой размах получают преступления, связанные с распространением наркотических средств через социальные сети. За что может наступить серьезная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

ПРИЛОЖЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

Одним из признаков осуществления незаконного заработка в Интернете может быть появление у ребенка дорогих вещей: телефона, ноутбука, кроссовок или одежды.

Практической мерой безопасности поведения ребенка в Интернете являются приложения родительского контроля. Одно из таких - универсальный родительский контроль Google Family Link, который позволяет настраивать и управлять мобильным устройством ребенка. Эта система «вшита» в систему Android, начиная с восьмой версии.

- Мы всем советуем по возможности установить такое программное обеспечение, - рассказывает начальник Отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.

По мнению эксперта, этот сервис позволяет контролировать ребенка. А при установке приложения школьникам нужно объяснить, что это делается в их интересах.

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