В Ростовской области выросло число преступлений против детей и подростков

Рассказываем, как защитить детей от преступников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Преступление в отношении ребенка - это всегда страшно. Как избежать этой беды? Откуда больше всего угроз нашим детям в современном мире? Какие «тревожные звоночки» должны просигнализировать родителям, и педагогам, что с ребенком что-то не так?

Об этом и многом другом в эфире передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) мы поговорили с прокурором второго отдела управления Прокуратуры Ростовской области по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД, ФССП, ФСИН и МЧС Ильей Калининым.

БОЛЕЕ 2200 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- Илья Александрович, если проанализировать ситуацию в регионе за этот год, то какие преступления в отношении несовершеннолетних были зафиксированы в нашем регионе? И каких больше всего?

- В истекшем периоде 2022 года в отношении несовершеннолетних зафиксировано немногим более 2200 преступлений. Это на 11 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда их было свыше двух тысяч.

Наибольшее количество преступлений против несовершеннолетних, как ни странно, совершено их родителями. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей (алиментов). Кроме того, крайне распространенными преступлениями в отношении несовершеннолетних являются преступления против собственности – кражи, грабежи, разбои, мошенничества.

Нередки случаи совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних – а именно изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, производство и распространение детской порнографии.

Встречаются случаи доведения несовершеннолетних до самоубийства, а также вовлечения их в совершение преступления.

Илья Калинин рассказал о самых частных случаях преступлений против детей и подростков и объяснил, как уберечь ребенка. Фото: Кристина Круговых

- Хотелось бы подробнее остановиться на кражах, грабежах, разбоях и мошенничествах в отношении детей. Почему их больше всего? Играет ли роль то, что дети доверчивы?

- Да, доверчивость детей играет немаловажную роль. На практике нередко встречаются открытые хищения имущества несовершеннолетних: например, взрослые либо сверстники просят мобильный телефон якобы для звонка, а велосипед, роликовые коньки, скейтборды - чтобы прокатиться. Но впоследствии скрываются с имуществом.

Кроме того, зачастую дети невнимательны по отношению к своим вещам, оставляют мобильные телефоны, дорогостоящие игрушки, сумки без присмотра, когда гуляют либо играют. К примеру, на лавочках, детских площадках, в парках и учебных заведениях.

ДОВЕРИЕ - «КЛЮЧ» К БЕЗОПАСНОСТИ

- Как уберечь ребенка от подобных бед?

- Говоря о профилактике совершения криминальных посягательств в отношении детей, следует отметить, что главным звеном здесь является семья, родители. С ранних лет ребенку необходимо прививать чувство ответственности за имущество, рассказывать, что есть недобросовестные граждане, которые могут взять чужое.

Есть факторы, которые нужно учитывать, чтобы своевременно обнаружить, что в отношении ребенка совершено преступление. В особенности несовершеннолетних — их физиология и психология. Часто несовершеннолетние либо скрывают, что в отношении них были совершены противоправные действия, потому что боятся отрицательной реакции со стороны родителей. Кроме того, нужно учитывать, что значительное число несовершеннолетних потерпевших находятся в зависимом состоянии от преступника. Преступниками могут быть педагоги, близкие знакомые и сверстники.

Дети могут молчать о насилии, которому подвергаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

Поэтому родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы те без труда могли рассказать о произошедшем. Особенно важно это с целью своевременного обнаружения случаев совершения насильственных преступлений, о которых дети могут молчать.

Немаловажную роль в профилактике такой преступности играют подразделения органов внутренних дел и администраций муниципальных образований, специализирующихся по делам несовершеннолетних, а также органы опеки и попечительства – неблагополучные семьи ставятся на учет, на постоянной основе проверяются, анализируется благополучие детей в таких семьях.

ГДЕ ОПАСНОСТИ БОЛЬШЕ

- Где сегодня опасности для детей больше: на улице или в Интернете?

- Однозначно в Интернете. Согласно статистическим данным, в общественных местах в Ростовской области в текущем году совершено всего 19 преступлений в отношении несовершеннолетних. Те же самые кражи и грабежи чаще встречаются в образовательных учреждениях - воруют вещи в спортзалах, раздевалках.

Говоря про опасность для детей в Интернете, нельзя не отметить случаи доведения до самоубийства. Я имею в виду смертельные игры, которые распространяются по виртуальной сети, которые ведут к страшным последствиям. Детям даются виртуальные задания, финальным из которых является уход из жизни.

Кроме того, в Интернете немало других опасностей, таких как запугивание, вымогательство, вхождение в доверие к ребенку с целью использовать его в дальнейшем для вовлечения в преступную деятельность, сексуального удовлетворения, других видов насилия, а также производство, распространение и использование детской порнографии.

Родителям рекомендуют пройтись по маршруту, где обычно гуляет ребенок, проверить, нет ли чего подозрительного. Фото: Андрей КАРА

В большей степени опасности подвергнуты дети из неблагополучных семей, либо тогда, когда им уделяется мало внимания, и они остаются без присмотра. Родителям необходимо периодически проверять страницы сети, на которых проводит время их ребенок. Ну и естественно, больше разговаривать, участвовать в жизни детей, занимать их свободное время спортом, увлечениями, совместным времяпровождением.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА…

- Ну, а если, увы, все же произошло преступление. Подано заявление в правоохранительные органы. К чему готовиться дальше? Ведь и для взрослого-то, порой, нелегко давать все эти показания в качестве потерпевшего, проходить очные ставки. А для ребенка?

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет отличительную особенность процедуры проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего лица. Так, согласно положениям статьи 191 УПК РФ при их проведении с участием несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно. При наличии оснований обязательно проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая определяет наличие либо отсутствие заболевания (речь про отставание в развитии, - прим. ред).

- Как долго могут следователи допрашивать потерпевших, являющихся несовершеннолетними?

- Уголовно-процессуальный закон дифференцирует продолжительность допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на месте в зависимости от возраста ребенка. Так, данные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего в возрасте до семи лет не могут проводиться следователями и дознавателями без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа в день.

В возрасте от семи до четырнадцати лет не могут продолжаться более одного часа, а в общей сложности более двух часов в день. В возрасте старше 14 лет - не более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день.

Мучителями детей оказываются иногда и собственные родители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе также присутствовать его законный представитель - ими являются родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего. В случае отсутствия таковых назначается работник органа опеки и попечительства.

Кроме того, в ходе допроса потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим их процессуальных прав им указывается на необходимость говорить правду.

- А какие еще отличия?

- Так, при проведении допроса несовершеннолетнего потерпевшего обязательно применение видеозаписи или киносъемки, за исключением случаев, когда сам потерпевший либо его законный представитель против этого возражает.

Кроме того, нормы уголовно-процессуального закона о подследственности предусматривают, что предварительное следствие по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, проводится исключительно следователями Следственного комитета Российской Федерации.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ВАЖЕН

- Много ли нарушений выявляется по уголовным делам о преступлениях в отношении несовершеннолетних?

- В ходе осуществления надзора за процессуальной деятельностью органов расследования, связанных с разрешением сообщений о преступлениях и расследованием уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних органами прокуратуры Ростовской области в текущем году выявлено более одной тысячи двухсот нарушений, допущенных следователями и дознавателями по такой категории дел.

Нарушения встречаются как на стадии проверки сообщения о преступлении, так и на стадии расследования уголовного дела. Это и вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении расследования, и неуведомление потерпевших о принятых процессуальных решениях, и нарушения разумного срока уголовного судопроизводства.

По всем выявленным нарушениям прокурорами приняты меры реагирования – внесено более 350 требований и представлений об устранении нарушений федерального законодательства, которые рассмотрены, признаны обоснованными, к дисциплинарной ответственности привлечено около 30 должностных лиц правоохранительных органов области.

- Хотелось бы поговорить о психологах. Способны ли они разобраться в том, обманывает ли подросток или говорит правду?

- Зачастую да, опытные психологи путем проведения психологического анализа показаний несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства способны сделать однозначный вывод об их правдивости.

- Часто ли их привлекают при расследовании уголовных дел?

- Необходимость в проведении анализа показаний чаще всего возникает в двух случаях. Во-первых, когда показания ребенка являются ключевым доказательством по уголовному делу. Часто такая ситуация возникает при расследовании уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Во-вторых, когда необходимо быстро оценить, является ли информация, предоставляемая несовершеннолетним, достаточно надежной. Например, при расследовании безвестного исчезновения малолетнего иногда возникают ситуации, когда несовершеннолетние свидетели сообщают самую разную, зачастую противоречивую, информацию о пропавшем.

При проведении доследственной проверки психологический анализ показаний несовершеннолетнего дает следователю возможность принять обоснованное решение об отказе в возбуждении либо о возбуждении уголовного дела. При расследовании уголовных дел, связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних, определение показаний, заслуживающих доверия, позволяет следствию сконцентрироваться на приоритетной версии.

- Дети какого возраста сегодня больше всего в группе риска?

- Однозначно ответить на данный вопрос сложно. Дети до 16 лет могут быть подвержены опасности совершения в отношении них посягательств в силу особенностей еще не сформировавшейся психики, после 16 лет – в силу большей самостоятельности, ухода от контроля родителей.

КОНКРЕТНО

Как защитить детей

- Необходимо напоминать детям, что нельзя знакомиться на улице и в сети Интернет с посторонними людьми, говорить им свои имя, домашний адрес, телефон идругие личные данные, высылать свои фотографии.

- Не позволяйте детям поздно гулять и уходить далеко от дома.

- Даже если вы живете в своем районе не первый год, периодически обходите окрестности и смотрите, где и с кем гуляют ваши дети, чем они там занимаются.

- Не стесняйтесь знакомиться с родителями знакомых либо друзей ваших детей. Обменяйтесь с ними телефонными номерами.

- Проинструктируйте своего ребенка, куда следует обращаться в случае возникновения опасности. Ему необходимо знать телефонные номера экстренных служб и правоохранительных органов.

- Расскажите ребенку об опасности встречи с незнакомыми людьми, с которыми он может познакомиться в Интернете, и что на встречу в реальной жизни обязательно нужно брать с собой взрослых.

- Не лишним будет установить на компьютер специальные антивирусные программы и настройки безопасности, которые помогут блокировать негативный контент.

- Просматривайте информацию, содержащуюся в компьютере вашего ребенка – это поможет вам контролировать его общение в сети.

- Если Вы отдаете ребенка в какое-либо детское учреждение (кружок, секция и т.п.) интересуйтесь, кто будет работать с детьми, пообщайтесь с этим человеком.

- Не приобретайте ребенку дорогие мобильные телефоны и иные аксессуары, так как это может стать провоцирующим фактором совершения в отношении него преступления.

- Просите вашего ребенка сразу же рассказывать вам о неприятных ситуациях, возникших как во время общения в Интернете, так и в школе, на улице, в спортивной секции.

- И помните, что нахождение ребенка, не достигшего возраста 16 лет, без сопровождения родителей или иных лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах после 22 часов времени является правонарушением.

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