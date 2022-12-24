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Происшествия24 декабря 2022 11:21

В Ростовской области выросло число преступлений против детей и подростков

Прокурор Илья Калинин рассказал, кто чаще всего становится жертвой преступников и как этого избежать
ЛЫСЕНКО Татьяна
Рассказываем, как защитить детей от преступников.

Рассказываем, как защитить детей от преступников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Преступление в отношении ребенка - это всегда страшно. Как избежать этой беды? Откуда больше всего угроз нашим детям в современном мире? Какие «тревожные звоночки» должны просигнализировать родителям, и педагогам, что с ребенком что-то не так?

Об этом и многом другом в эфире передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) мы поговорили с прокурором второго отдела управления Прокуратуры Ростовской области по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД, ФССП, ФСИН и МЧС Ильей Калининым.

БОЛЕЕ 2200 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- Илья Александрович, если проанализировать ситуацию в регионе за этот год, то какие преступления в отношении несовершеннолетних были зафиксированы в нашем регионе? И каких больше всего?

- В истекшем периоде 2022 года в отношении несовершеннолетних зафиксировано немногим более 2200 преступлений. Это на 11 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда их было свыше двух тысяч.

Наибольшее количество преступлений против несовершеннолетних, как ни странно, совершено их родителями. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей (алиментов). Кроме того, крайне распространенными преступлениями в отношении несовершеннолетних являются преступления против собственности – кражи, грабежи, разбои, мошенничества.

Нередки случаи совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних – а именно изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, производство и распространение детской порнографии.

Встречаются случаи доведения несовершеннолетних до самоубийства, а также вовлечения их в совершение преступления.

Илья Калинин рассказал о самых частных случаях преступлений против детей и подростков и объяснил, как уберечь ребенка.

Илья Калинин рассказал о самых частных случаях преступлений против детей и подростков и объяснил, как уберечь ребенка.

Фото: Кристина Круговых

- Хотелось бы подробнее остановиться на кражах, грабежах, разбоях и мошенничествах в отношении детей. Почему их больше всего? Играет ли роль то, что дети доверчивы?

- Да, доверчивость детей играет немаловажную роль. На практике нередко встречаются открытые хищения имущества несовершеннолетних: например, взрослые либо сверстники просят мобильный телефон якобы для звонка, а велосипед, роликовые коньки, скейтборды - чтобы прокатиться. Но впоследствии скрываются с имуществом.

Кроме того, зачастую дети невнимательны по отношению к своим вещам, оставляют мобильные телефоны, дорогостоящие игрушки, сумки без присмотра, когда гуляют либо играют. К примеру, на лавочках, детских площадках, в парках и учебных заведениях.

ДОВЕРИЕ - «КЛЮЧ» К БЕЗОПАСНОСТИ

- Как уберечь ребенка от подобных бед?

- Говоря о профилактике совершения криминальных посягательств в отношении детей, следует отметить, что главным звеном здесь является семья, родители. С ранних лет ребенку необходимо прививать чувство ответственности за имущество, рассказывать, что есть недобросовестные граждане, которые могут взять чужое.

Есть факторы, которые нужно учитывать, чтобы своевременно обнаружить, что в отношении ребенка совершено преступление. В особенности несовершеннолетних — их физиология и психология. Часто несовершеннолетние либо скрывают, что в отношении них были совершены противоправные действия, потому что боятся отрицательной реакции со стороны родителей. Кроме того, нужно учитывать, что значительное число несовершеннолетних потерпевших находятся в зависимом состоянии от преступника. Преступниками могут быть педагоги, близкие знакомые и сверстники.

Дети могут молчать о насилии, которому подвергаются.

Дети могут молчать о насилии, которому подвергаются.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Поэтому родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы те без труда могли рассказать о произошедшем. Особенно важно это с целью своевременного обнаружения случаев совершения насильственных преступлений, о которых дети могут молчать.

Немаловажную роль в профилактике такой преступности играют подразделения органов внутренних дел и администраций муниципальных образований, специализирующихся по делам несовершеннолетних, а также органы опеки и попечительства – неблагополучные семьи ставятся на учет, на постоянной основе проверяются, анализируется благополучие детей в таких семьях.

ГДЕ ОПАСНОСТИ БОЛЬШЕ

- Где сегодня опасности для детей больше: на улице или в Интернете?

- Однозначно в Интернете. Согласно статистическим данным, в общественных местах в Ростовской области в текущем году совершено всего 19 преступлений в отношении несовершеннолетних. Те же самые кражи и грабежи чаще встречаются в образовательных учреждениях - воруют вещи в спортзалах, раздевалках.

Говоря про опасность для детей в Интернете, нельзя не отметить случаи доведения до самоубийства. Я имею в виду смертельные игры, которые распространяются по виртуальной сети, которые ведут к страшным последствиям. Детям даются виртуальные задания, финальным из которых является уход из жизни.

Кроме того, в Интернете немало других опасностей, таких как запугивание, вымогательство, вхождение в доверие к ребенку с целью использовать его в дальнейшем для вовлечения в преступную деятельность, сексуального удовлетворения, других видов насилия, а также производство, распространение и использование детской порнографии.

Родителям рекомендуют пройтись по маршруту, где обычно гуляет ребенок, проверить, нет ли чего подозрительного.

Родителям рекомендуют пройтись по маршруту, где обычно гуляет ребенок, проверить, нет ли чего подозрительного.

Фото: Андрей КАРА

В большей степени опасности подвергнуты дети из неблагополучных семей, либо тогда, когда им уделяется мало внимания, и они остаются без присмотра. Родителям необходимо периодически проверять страницы сети, на которых проводит время их ребенок. Ну и естественно, больше разговаривать, участвовать в жизни детей, занимать их свободное время спортом, увлечениями, совместным времяпровождением.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА…

- Ну, а если, увы, все же произошло преступление. Подано заявление в правоохранительные органы. К чему готовиться дальше? Ведь и для взрослого-то, порой, нелегко давать все эти показания в качестве потерпевшего, проходить очные ставки. А для ребенка?

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет отличительную особенность процедуры проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего лица. Так, согласно положениям статьи 191 УПК РФ при их проведении с участием несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно. При наличии оснований обязательно проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая определяет наличие либо отсутствие заболевания (речь про отставание в развитии, - прим. ред).

- Как долго могут следователи допрашивать потерпевших, являющихся несовершеннолетними?

- Уголовно-процессуальный закон дифференцирует продолжительность допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на месте в зависимости от возраста ребенка. Так, данные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего в возрасте до семи лет не могут проводиться следователями и дознавателями без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа в день.

В возрасте от семи до четырнадцати лет не могут продолжаться более одного часа, а в общей сложности более двух часов в день. В возрасте старше 14 лет - не более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день.

Мучителями детей оказываются иногда и собственные родители.

Мучителями детей оказываются иногда и собственные родители.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе также присутствовать его законный представитель - ими являются родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего. В случае отсутствия таковых назначается работник органа опеки и попечительства.

Кроме того, в ходе допроса потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим их процессуальных прав им указывается на необходимость говорить правду.

- А какие еще отличия?

- Так, при проведении допроса несовершеннолетнего потерпевшего обязательно применение видеозаписи или киносъемки, за исключением случаев, когда сам потерпевший либо его законный представитель против этого возражает.

Кроме того, нормы уголовно-процессуального закона о подследственности предусматривают, что предварительное следствие по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, проводится исключительно следователями Следственного комитета Российской Федерации.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ВАЖЕН

- Много ли нарушений выявляется по уголовным делам о преступлениях в отношении несовершеннолетних?

- В ходе осуществления надзора за процессуальной деятельностью органов расследования, связанных с разрешением сообщений о преступлениях и расследованием уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних органами прокуратуры Ростовской области в текущем году выявлено более одной тысячи двухсот нарушений, допущенных следователями и дознавателями по такой категории дел.

Нарушения встречаются как на стадии проверки сообщения о преступлении, так и на стадии расследования уголовного дела. Это и вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении расследования, и неуведомление потерпевших о принятых процессуальных решениях, и нарушения разумного срока уголовного судопроизводства.

По всем выявленным нарушениям прокурорами приняты меры реагирования – внесено более 350 требований и представлений об устранении нарушений федерального законодательства, которые рассмотрены, признаны обоснованными, к дисциплинарной ответственности привлечено около 30 должностных лиц правоохранительных органов области.

- Хотелось бы поговорить о психологах. Способны ли они разобраться в том, обманывает ли подросток или говорит правду?

- Зачастую да, опытные психологи путем проведения психологического анализа показаний несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства способны сделать однозначный вывод об их правдивости.

- Часто ли их привлекают при расследовании уголовных дел?

- Необходимость в проведении анализа показаний чаще всего возникает в двух случаях. Во-первых, когда показания ребенка являются ключевым доказательством по уголовному делу. Часто такая ситуация возникает при расследовании уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Во-вторых, когда необходимо быстро оценить, является ли информация, предоставляемая несовершеннолетним, достаточно надежной. Например, при расследовании безвестного исчезновения малолетнего иногда возникают ситуации, когда несовершеннолетние свидетели сообщают самую разную, зачастую противоречивую, информацию о пропавшем.

При проведении доследственной проверки психологический анализ показаний несовершеннолетнего дает следователю возможность принять обоснованное решение об отказе в возбуждении либо о возбуждении уголовного дела. При расследовании уголовных дел, связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних, определение показаний, заслуживающих доверия, позволяет следствию сконцентрироваться на приоритетной версии.

- Дети какого возраста сегодня больше всего в группе риска?

- Однозначно ответить на данный вопрос сложно. Дети до 16 лет могут быть подвержены опасности совершения в отношении них посягательств в силу особенностей еще не сформировавшейся психики, после 16 лет – в силу большей самостоятельности, ухода от контроля родителей.

КОНКРЕТНО

Как защитить детей

- Необходимо напоминать детям, что нельзя знакомиться на улице и в сети Интернет с посторонними людьми, говорить им свои имя, домашний адрес, телефон идругие личные данные, высылать свои фотографии.

- Не позволяйте детям поздно гулять и уходить далеко от дома.

- Даже если вы живете в своем районе не первый год, периодически обходите окрестности и смотрите, где и с кем гуляют ваши дети, чем они там занимаются.

- Не стесняйтесь знакомиться с родителями знакомых либо друзей ваших детей. Обменяйтесь с ними телефонными номерами.

- Проинструктируйте своего ребенка, куда следует обращаться в случае возникновения опасности. Ему необходимо знать телефонные номера экстренных служб и правоохранительных органов.

- Расскажите ребенку об опасности встречи с незнакомыми людьми, с которыми он может познакомиться в Интернете, и что на встречу в реальной жизни обязательно нужно брать с собой взрослых.

- Не лишним будет установить на компьютер специальные антивирусные программы и настройки безопасности, которые помогут блокировать негативный контент.

- Просматривайте информацию, содержащуюся в компьютере вашего ребенка – это поможет вам контролировать его общение в сети.

- Если Вы отдаете ребенка в какое-либо детское учреждение (кружок, секция и т.п.) интересуйтесь, кто будет работать с детьми, пообщайтесь с этим человеком.

- Не приобретайте ребенку дорогие мобильные телефоны и иные аксессуары, так как это может стать провоцирующим фактором совершения в отношении него преступления.

- Просите вашего ребенка сразу же рассказывать вам о неприятных ситуациях, возникших как во время общения в Интернете, так и в школе, на улице, в спортивной секции.

- И помните, что нахождение ребенка, не достигшего возраста 16 лет, без сопровождения родителей или иных лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах после 22 часов времени является правонарушением.

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