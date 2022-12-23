Хвастался друзьями, что «стал взрослым»: 40-летнюю ростовчанку подозревают в совращении пятиклассника

Пятиклассника из Ростова совратила взрослая женщина Фото: Олег Укладов

В Ростове 40-летнюю безработную женщину подозревают в том, что она вступила в интимную связь с пятиклассником, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона.

ПОЗНАКОМИЛАСЬ С МАЛЬЧИКОМ ЧЕРЕЗ ЕГО ОТЦА

По данным собеседника, Наталья (имя изменено - прим. ред.) хорошо знала отца школьника. Более того, не исключено, что с родителем мальчика у нее могли быть отношения. Через мужчину она и познакомилась с его 12-летним сыном.

Родители пятиклассника были в разводе: мальчик жил с мамой, но не переставал общаться с отцом. К слову, мать пару лет назад вновь вышла замуж.

СЕМЬЮ СЧИТАЛИ БЛАГОПОЛУЧНОЙ

По данным источника издания, о своей связи с 40-летней знакомой отца мальчик рассказал сверстникам. Хвастался, что «стал взрослым». Слухи дошли до мамы пятиклассника, которая сразу обратилась с заявлением в полицию.

Известно, что подросток не состоял на учете в ПДН, а семья считалась благополучной. О его матери учителя отзываются положительно. Женщина работает в магазине.

МОЖЕТ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Подозреваемая Наталья характеризуется иначе. Она нигде не работает, имеет судимости.

Источник издания добавил, что интимная связь между женщиной и подростком происходила по обоюдному согласию. По предварительным данным, встречи длились пару месяцев и происходили дома у ростовчанки.

Учитывая возраст потерпевшего, на женщину завели дело по статьям за развратные действия сексуального характера и половое сношение с несовершеннолетним. Если суд признает ее вину, то Наталье грозит до десяти лет лишения свободы.

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