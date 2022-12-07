В центре Ростова мужчина затащил подростка в машину и совратил

Подозреваемого оперативно задержали. Фото: Андрей КАРА

В Ростове 17-летняя девушка стала жертвой сексуального преступления, рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона. Вечером 2 декабря студентка одного из колледжей возвращалась домой, когда на нее напал незнакомец.

ЗАТАЩИЛ В МАШИНУ

Девушка шла по улице Пушкинской мимо одной из иномарок, припаркованных поблизости. Водитель автомобиля попытался с ней познакомиться, при этом намекая на физическую близость. Студентка дала понять, ее это не интересует и попыталась уйти. Однако злоумышленник силой затащил ее машину.

Время было позднее — на улице никого не было. Источник сообщил, что злоумышленник три часа удерживал свою жертву в салоне. Подозреваемый совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. После долгих измывательств девушке удалось покинуть авто и убежать.

ЗАПОМНИЛА ТОЛЬКО МАШИНУ

Оказавшись дома, пострадавшая позвонила отцу, который находился в соседнем регионе. Выслушав дочь, отец тут же позвонил в правоохранительные органы и заявил о случившемся.

Во время разговора со следователем девушка призналась, что от шока не запомнила точных примет злоумышленника. Но марку и цвет машины девушка назвала.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Собеседник издания также сообщил, что подозреваемого уже задержали.

Если дело дойдет до суда, а вину мужчины признают, он отправится в колонию строгого режима на срок до 15 лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице 16-летняя девочка подкараулила второклассника у многоэтажного дома, зашла за ним в подъезд и попыталась совратить.

Восьмилетний ребенок толком даже не сообразил, что от него хотят. Тем не менее он рассказал обо всем взрослым. Родители в свою очередь написали заявление в полицию. Подростка быстро разыскали. Выяснилось, что она нигде не учится и уже давно состоит на учете и психиатра.

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