«Нет» должно быть жестким»: ростовский психолог прокомментировала надругательство над девятилетней школьницей

Ребенка необходимо обучать правилам безопасности, в том числе, рассказывать, как вести себя с незнакомцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области девятилетняя школьница стала жертвой сексуального насилия. По версии следствия, 45-летний мужчина заманил 9-летнего ребенка на окраину города и там надругался. Как сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, девочка покорно пошла за незнакомцем из-за того, что тот пообещал угостить ее конфетами.

Надругавшись над ребенком, злоумышленник отпустил малышку. Растрепанная и растерянная школьница пришла домой. Родители были в ужасе от случившегося и немедленно обратились в полицию. В это же день злоумышленника задержали. Как о сообщили в региональном следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста».

ОСОЗНАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СЛОВО «НЕТ»

Ростовский психолог Карине Арустамян рассказала, как правильно научить ребенка правилам безопасности.

- Конечно, в первую очередь, надо показывать своим примером. И, безусловно, говорить о безопасности. У ребенка должен сформироваться здоровый страх перед тем, что может произойти. Но, тем не менее, чрезмерно запугивать ребенка не стоит, чтобы не нанести психологическую травму. Ведь можно к примеру, девочку настращать так, что во взрослом возрасте она будет всех мужчин подсознательно воспринимать как плохих, - поясняет Карине Арустамян.

Прежде всего, подчеркивает специалист, речь должна идти об осознанной безопасности. Ребенок должен понимать, что конфета от незнакомца – это не ценность, а главное - жизнь и безопасность.

- Важно аргументировать свои слова. Объяснить, почему именно нельзя доверять незнакомцам. Скажите своему малышу, что взрослому человеку от незнакомого ребенка ничего не нужно. К ребенку не будут обращаться, что-то у него просить, что-то ему предлагать. Нормальный взрослый, если ему что-то надо, всегда обратиться к такому же взрослому, - говорит психолог.

Специалист рекомендует заранее прорепетировать с ребенком слово «нет».

- Перечислите гипотетические предложения, которые могут поступить вашему ребенку от злоумышленника. К примеру, могут попросить помочь, сесть в машину, что-то посмотреть, полакомиться, показать дорогу, котят, щенят. И ребенок должен ответить твердое и однозначное «нет». Отрепетируйте с ним это «нет», - продолжает эксперт.

А если злоумышленник, уводя ребенка с улицы, изображает его родителя, то в таком случае, надо громко несколько раз крикнуть: «Я не знаю этого человека! Помогите!».

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