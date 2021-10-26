«Дяденька с конфетами»: Под Ростовом 43-летний рецидивист надругался над маленькой школьницей

Говорят, что дяденька заманил девочку конфетами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области силовики разбираются в чудовищной истории: в первый день осенних каникул маленькая школьница стала жертвой педофила. По версии следствия, 45-летний мужчина заманил на окраину небольшого города 9-летнего ребенка и надругался.

По информации собственного источника «КП-Ростов-на-Дону», девочка жива и находится в больнице. С ней сейчас работают врачи и детские психологи.

«ПОЙДЕМ СО МНОЙ!»

Все произошло около полудня в понедельник, 25 октября. На окраине города школьница шла по улице. Вокруг - жилые пятиэтажки и «сталинки». Как и почему девочка оказалась там и одна, еще предстоит выяснить правоохранителям.

В тот момент к ней подошел мужчина, улыбнулся и заговорил. Сказал, что сейчас даст ей конфеты. Дяденька внешне был совсем не страшным. Девочка кивнула и доверчиво с ним пошла…

А негодяй завел ребенка в глухое заброшенное место за старой базой по приемке вторчермета. Заманив девочку, мужчина надругался над ней и отпустил. Растрепанная и растерянная школьница пришла домой. Родители были в ужасе от случившегося и немедленно обратились в полицию.

Известно, что девчушка довольно подробно описала внешность «дяди с конфетами». Девочку поместили в больницу. А оперативники уголовного розыска и сотрудники следственного комитета немедленно стали прочесывать окрестности Рабочего городка.

ПЕДОФИЛ СО СТАЖЕМ

Задержали негодяя практически по горячим следам. Взяли «тепленького». Все улики были налицо. Да и сам подозреваемый был потрясен тем, как молниеносно его вычислили.

По информации «КП - Ростов-на-Дону» задержанным оказался 43-летний местный житель. Ранее неоднократно судимый. В его послужном списке есть и статья за грабеж. Но мужчина отбывал наказания, в том числе и за сексуальные преступления. Только насиловал он раньше совершеннолетних девушек. А на это раз на его пути попался беззащитный ребенок.

Как официально сообщили в региональном следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста». С учетом прошлых «заслуг» ему грозит срок – более 20 лет лишения свободы.

Решается вопрос о взятии мужчины под стражу. Как уточнил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, пока речь идет об одной маленькой жертве злоумышленника.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Дядя с хомячком

В Ростове и его окрестностях хорошо помят историю педофила, которого прозвали «дядя с хомячком». Потому что девочек девяти-десяти лет он заманивал обещанием подарить им котенка, щеночка или хомячка. Заводил на кладбища, где насиловал прямо на надгробиях, предварительно, расстелив на них газетку. И при этом приговаривал: «Господи, прости!».

Своих жертв «дядя с хомячком» отпускал. Не бил их и не душил. Задержали извращенца «на горячем»: когда он повел на кладбище очередную свою маленькую доверчивую жертву.

- Он, опустив глаза, рассказывал следователю, что страсть к маленьким детям сильнее его и он ничего с ней поделать не может, - вспоминает журналист «КП - Ростов-на-Дону», которая присутствовала тогда на первом допросе злоумышленника. - Нравятся ему светловолосые голубоглазые девочки. 10 лет он уже отсидел за подобное. За это его бросила жена и дети. А когда освободился, стал подрабатывать на ближайшей стройке и снова охотиться за девочками.

Психиатрическая экспертиза признала его страдающим педофилией. А Ростовский областной суд дал ему длительный срок в колонии. Как говорят психиатры, педофилия не лечиться. И отсидев за нее, извращенец, как правило, выходит на свободу и срывается вновь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Предупредите детей»

- Как бы строго мы не предупреждали своих детей, что нельзя на улице останавливаться и разговаривать с чужими дядями, все равно, психологически они реагирую и на улыбку, и на доброе слово, и на обещание сделать для них что-то хорошее, - говорит учительница одной из донских школ Ирина Илеева. - Поэтому важно еще раз серьезно поговорить с детьми. И сейчас, в дни осенних школьных каникул, не лишним будет еще раз напомнить детям, что строго настрого запрещено вестись на посулы незнакомых дядь, случайно встреченных на улице. Чтобы они не обещали!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Батайске мужчина надругался над 9-летней школьницей

ЧП произошло на окраине города. Подозреваемый задержан (подробнее)

Неудачливый насильник пойдет под суд в Ростовской области

Его обвиняют сразу по трем статьям (подробнее)