Неудачливый насильник пойдет под суд в Ростовской области

По подозрению в попытке изнасилования дончанин отправится на скамью подсудимых Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской регионе за причинение тяжкого вреда здоровью и попытку изнасилования под суд пойдет местный житель Александр Шуженко.

Следователям удалось выяснить, что инцидент произошел еще в ноябре 2020 года в городе Новошахтинске. 33-летняя дончанка возвращалась домой по улице Просвещения и вдруг кто-то внезапно напал на нее сзади и повалил на землю. Шуженко стал ее избивать, а после, пригрозив ножом, попробовал изнасиловать. Но жертва была не из робкого десятка и оказала сопротивление, за что получила несколько ударов этим самым ножом в грудь. А после этого обвиняемый скрылся с места происшествия.

К счастью, женщина осталась жива, а злоумышленника задержали через пару часов. Александру Шуженко выдвинули обвинения сразу по трем статьям: 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью", 131 УК РФ "Покушение на изнасилование" и 132 УК РФ "Покушение на насильственные действия сексуального характера". Кроме того, он и ранее привлекался к уголовной ответственности.

- По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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