Схватил за грудь и попытался изнасиловать: в Ростове на молодую маму с ребенком напал извращенец

Все случилось, когда девушка возвращалась домой с вечерней прогулки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Ростове-на-Дону чуть было не изнасиловали молодую маму. Девушка возвращалась домой с вечерней прогулки, как вдруг на нее напал неизвестный. Об этом рассказала ее подруга Анастасия Волкова в социальных сетях.

Как выяснилось, все произошло на Северном районе города вдоль переулка Оренбургский. Молодая мама с коляской, в которой лежал маленький ребенок, гуляла на частному сектору вблизи дома. Она непринужденно болтала по телефону и уже собиралась достать ключи, чтобы открыть дверь своего жилища, как вдруг заметила что-то неладное. Все это время ее преследовал неизвестный мужчина.

Она ускорила шаг, чтобы быстрее добраться до дома, но не успела. Налетчик резко подбежал к ней, схватился одной рукой за грудь, а другой держал ее пока она пыталась вырваться.

Девушка поняла, что надо кричать, чтобы привлечь внимание прохожих. Это сработало, ведь вскоре на призывы о помощи подошли случайные прохожие. Видя это, извращенец испугался и убежал.

В региональном МВД не смогли прокомментировать инцидент, однако пообещали узнать все детали. Сейчас девушке и ее малышу ничего не угрожает.

- У таких людей нет ничего святого. Моей подруге просто повезло, что его спугнули. Девочки, я вас прошу, не ходите одни по вечерам, - высказалась Анастасия Волкова в социальных сетях.