«За инструмент деньги не взяли!»: ростовский музыкант поставил в салоне автобуса пианино и сыграл для пассажиров

Фото: герой публикации, Алексей Булатов.

В Ростове местный музыкант устроил концерт в автобусе № 78. Мужчина установил в салоне транспорта пианино и несколько остановок исполнял известные шлягеры под недоумевающие взгляды пассажиров. Видео выступления тут же распространилось в соцсетях.

Корреспондент «КР-Ростов-на-Дону» разыскал артиста и узнал, что его толкнуло устроить шоу в таком необычном месте.

"НЕ МОГ ОТКАЗАТСЯ ОТ ТАКОГО ПОДАРКА"

32-летний Руслан Нуриев признался, что решение было спонтанным.

- Знакомая продала квартиру и нужно было переезжать. Пианино взять она с собой не могла и предложила подарить мне. Я не мог отказаться от такого подарка.

Прикинув, сколько во сколько обойдется транспортировка инструмента, Руслан понял: дешевле перевезти его на автобусе. В помощники он взял двух грузчиков, которые и занеси пианино в салон.

- Договориться о перевозке пианино удалось не сразу. Один водитель наотрез отказался везти компанию. Второй оказался более отзывчивым. Нас не только пустили с инструментом, но и денег за его перевозку не взяли.

ПЕЛ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НА ДУШЕ

Решение сыграть в салоне пришло спонтанно, говорит артист. Над репертуаром думал недолго. Пел те песни, которые были на душе.

Ростовчанин исполнил композиции "Позвони мне, позвони", "Комбат-батяня", "Такие девушки как звезды".

- Вообще, я люблю веселые мотивы. А песни «Любэ» - с душой, что тоже мне нравится, - делится исполнитель.

Кстати, Руслан не исключает, что вновь повторит этот опыт. Музыкант решил в один из воскресных дней вновь дать концерт в автобусе. О нем он обещает сообщить заранее на своих страницах в соцсетях.

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