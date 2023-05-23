Для 15 тысяч выпускников Ростова сегодня прозвучал последний звонок. Фото: Дмитрий Кутепов

Последний звонок 23 мая 2023 в Ростове-на-Дону прозвучал для 15 тысяч выпускников. С самого утра в школах проходят торжественные линейки, откуда нарядная молодежь направилась в парки и на городские набережные. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» присылают самые яркие кадры праздника.

Мы попали на торжественную линейку в классическом лицее № 1 в Железнодорожном районе города. Здесь выпускаются несколько одиннадцатых классов.

Родители занимают места с обзором получше, чтобы увидеть, как их дети будут выступать на своей последней школьной линейке и танцевать вальс.

Родители занимают места получше. Фото: Дмитрий Кутепов

Торжественная линейка начинается. И выпускники поют гимн России.

Не все ребята радуются. У некоторых на лицах читаются нотки грусти. То ли от того, что нужно прощаться со школой, где они проучились 11 лет, то ли слишком серьезны, потому что ЕГЭ на носу...

И вроде праздник, и как-то грустно... Фото: Дмитрий Кутепов

Вот это да! Один из классов подготовил настоящий сюрприз. Для прощального вальса девушки подготовили платья, какие носили дворянки во времена Пушкина. Получилось по-настоящему нежно и трогательно.

Ну и конечно не обошлось без общего зажигательного флешмоба от всех одиннадцатых классов! Ребята веселились от всей души и постарались заразить отличным настроением младших школьных товарищей, родителей и учителей.

11-классники устроили веселый флешмоб, чтобы учителя не унывали. Фото: Дмитрий Кутепов

Хотели обойтись без слезных песен? Не тут-то было!

Впереди у ребят — выпускные экзамены, и многие по их результатам получат награды. Как рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, за годы учебы юные ростовчане проявили себя в науке, спорте, творчестве. В этом году около 600 ростовских выпускников претендуют на получение медали за отличные успехи в учении. 971 старшеклассник награжден знаком «Отличник ГТО».

После экзаменов молодые люди и девушки смогут остаться в родном городе и поступить в 20 высших и 38 средних профессиональных организаций разных направлений.

Успехов вам, ребята! И в первую очередь, удачно сдать ЕГЭ!

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