В этом году около 600 ребят претендуют на получение медали Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Сегодня, 23 мая, «Последний звонок» прозвучит для 15 тысяч выпускников Ростова-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- За годы учебы юные ростовчане достойно проявили себя в науке, спорте, творчестве. В этом году около 600 ребят претендуют на получение медали. 971 старшеклассник награжден знаком «Отличник ГТО», - отметил Алексей Логвиненко.

После экзаменов молодые люди и девушки смогут остаться в родном городе и поступить в 20 высших и 38 средних профессиональных организаций разных направлений.

Сити-менеджер поздравил выпускников и учителей.

- Дорогие выпускники! Идите вперед смело, будьте открытыми и готовыми к новым успехам и достижениям. Верьте в себя! Уважаемые учителя, в успехах и достижениях каждого ученика – ваш ежедневный кропотливый труд. Благодарю вас за бесценный вклад в будущее города и Отчизны, - написал Алексей Логвиненко.

Управленец обратился и к родителям ребят.

- Дорогие родители, ваши дети повзрослели. Их достижения и победы - ваша награда и ваша гордость. От всей души желаю вам и дальше оставаться друзьями для своих детей. Всех с праздником, - добавил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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