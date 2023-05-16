22 и 23 мая в Ростовской области из-за последних звонков запретят продажу алкоголя

Алкоголь запретят на территории Ростова и в других городах Дона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области в период проведения школьных Последних звонков запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает региональный департамент потребительского рынка.

22 мая торговлю горячительным нельзя будет вести в Кагальницком, Константиновском, Мартыновском, Мясниковском и Чертковском районах.

23 мая отпускать крепкие напитки не рекомендуют в 49 территориях: в 37 районах и 12 городах. Например, в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге.

Последние звонки в 2023 году прозвучат для 14,7 тысячи 11-классников и 43 тысяч 9-классников. После выпускных ребята будут сдавать ЕГЭ и ГИА.

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