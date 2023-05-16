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НовостиОбщество16 мая 2023 10:26

22 и 23 мая в Ростовской области из-за последних звонков запретят продажу алкоголя

Торговать горячительными напитками нельзя будет в 55 территориях, в том числе в 12 городах
Ангелина СКИБА
Алкоголь запретят на территории Ростова и в других городах Дона

Алкоголь запретят на территории Ростова и в других городах Дона

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области в период проведения школьных Последних звонков запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает региональный департамент потребительского рынка.

22 мая торговлю горячительным нельзя будет вести в Кагальницком, Константиновском, Мартыновском, Мясниковском и Чертковском районах.

23 мая отпускать крепкие напитки не рекомендуют в 49 территориях: в 37 районах и 12 городах. Например, в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге.

Последние звонки в 2023 году прозвучат для 14,7 тысячи 11-классников и 43 тысяч 9-классников. После выпускных ребята будут сдавать ЕГЭ и ГИА.

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«Последние звонки» в Ростовской области пройдут 22 и 23 мая

В эти дни продажа алкоголя будет запрещена (подробности)