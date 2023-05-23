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Общество23 мая 2023 9:59

«Мамочка, мне очень больно!»: в Ростове осудили байкера, который насмерть сбил девушку и сделал инвалидом ее подругу

Ростовский мотоциклист получил три года колонии за ДТП, в котором одна девушка погибла, еще одна стала инвалидом
Анна ШИЛЯЕВА
Мотоциклист, сбивший двух подруг на пешеходном переходе на Нагибина, предстал перед судом

Мотоциклист, сбивший двух подруг на пешеходном переходе на Нагибина, предстал перед судом

Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ворошиловском районном суде донской столицы огласили приговор 38-летнему мужчине, сбившему на мотоцикле двух подруг. Авария произошла на проспекте Нагибина около торгового цента «Горизонт» в июне прошлого года. Ее учинил мотоциклист без прав.

Мужчина несся по проспекту со скоростью больше ста километров в час. На переходе, не успев затормозить на "красный", он сбил в 21-летнюю Елену и в 24-летнюю Ирину (имена изменены – прим. ред.). Скорая приехала очень быстро. Но одна из ростовчанок скончалась в больнице спустя несколько часов, вторая выжила и до сих пор восстанавливает свое здоровье.

ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ С МЕСТА

Наталья, сестра погибшей Елены, спустя год после трагедии все еще вспоминает ее с содроганием. Когда она говорит о своей Леночке, в глазах стоят слезы.

В тот день Елена с Ириной решили выскочить в магазин за продуктами, а когда переходили дорогу, попали в аварию.

- Я была на работе, и тут мне позвонил незнакомый мужчина. Он сказал, что сестру сбил мотоциклист, - сообщит позже на суде Наталья.

Ростовчанка тут же помчалась к месту ДТП. По ее словам, удар был такой силы, что сестру отбросило на другую сторону дороги. При этом, утверждают свидетели аварии, сам байкер вначале пытался уехать с места через дворы, но его задержали прохожие.

- После он уже не предпринимал попыток скрыться. Ждал полицию и с кем-то общался по телефону. Говорил, что сбил двух девочек, - скажет один из свидетелей позже.

«Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ»

По словам Натальи, младшая сестра до последнего цеплялась за жизнь. 21-летняя девушка получила страшные увечья: переломы ребер, кровоизлияние внутренних органов, разрыв печени и селезенки, переломы костей таза. И это – лишь малая часть травм.

Несмотря на ранения, она почти до последнего вздоха оставалась в сознании. В скорой помощи до больницы с ней ехала сестра. Тот разговор в карете неотложки Наталья запомнит навсегда.

- Лена не двигалась. У нее была вывернута нога. Сестра смотрела на меня и постоянно твердила, как ей больно и как тяжело дышать. Еще она просила меня постоянно говорить с ней и все шептала: я не хочу умирать, - вспоминает родственница погибшей.

А уже в больнице, когда Лену повезли в реанимацию, Наташа услышала отчаянный крик сестренки: «Мамочка, мне очень больно!». Эти слова были последними в жизни 21-летней девушки. Через несколько часов после аварии она скончалась в больнице.

Ее подруга, 24-летняя Ирина, смогла выжить. Врачи насчитали у нее больше десяти переломов. У нее оказались сломаны восемь ребер, разорвана селезенка, диагностирован перелом поясничных позвонков, бедренной кости и голеней. А еще - черепно-мозговая травма.

Потребовался ни один месяц на то, чтобы восстановиться. Но девушка до сих пор с трудом передвигается. На судебное заседание она пришла на костылях.

Помощник прокурора Ворошиловского района Ростова, государственный обвинитель Спартак Григорян рассказал, какое решение принял суд. Фото: предоставлено прокуратурой Ворошиловского района Ростова

Помощник прокурора Ворошиловского района Ростова, государственный обвинитель Спартак Григорян рассказал, какое решение принял суд. Фото: предоставлено прокуратурой Ворошиловского района Ростова

«УЖЕ НИЧЕГО НЕ ВЕРНУТЬ»

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мотоциклист, отец двоих детей, признал свою вину. Известно, что он купил байк у знакомого накануне аварии. Мужчина говорил на суде, что скорость была меньше ста километров в час.

- Но уже все равно ничего не вернуть, - твердил он.

Как рассказал «Комсомолке» помощник прокурора Ворошиловского района Ростова, государственный обвинитель Спартак Григорян, суд признал вину мужчины в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

- Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года, - прокомментировал Спартак Григорян.

Также ростовчанин должен выплатить близким Елены и Ирины по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

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