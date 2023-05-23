«Мамочка, мне очень больно!»: в Ростове осудили байкера, который насмерть сбил девушку и сделал инвалидом ее подругу

Мотоциклист, сбивший двух подруг на пешеходном переходе на Нагибина, предстал перед судом Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ворошиловском районном суде донской столицы огласили приговор 38-летнему мужчине, сбившему на мотоцикле двух подруг. Авария произошла на проспекте Нагибина около торгового цента «Горизонт» в июне прошлого года. Ее учинил мотоциклист без прав.

Мужчина несся по проспекту со скоростью больше ста километров в час. На переходе, не успев затормозить на "красный", он сбил в 21-летнюю Елену и в 24-летнюю Ирину (имена изменены – прим. ред.). Скорая приехала очень быстро. Но одна из ростовчанок скончалась в больнице спустя несколько часов, вторая выжила и до сих пор восстанавливает свое здоровье.

ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ С МЕСТА

Наталья, сестра погибшей Елены, спустя год после трагедии все еще вспоминает ее с содроганием. Когда она говорит о своей Леночке, в глазах стоят слезы.

В тот день Елена с Ириной решили выскочить в магазин за продуктами, а когда переходили дорогу, попали в аварию.

- Я была на работе, и тут мне позвонил незнакомый мужчина. Он сказал, что сестру сбил мотоциклист, - сообщит позже на суде Наталья.

Ростовчанка тут же помчалась к месту ДТП. По ее словам, удар был такой силы, что сестру отбросило на другую сторону дороги. При этом, утверждают свидетели аварии, сам байкер вначале пытался уехать с места через дворы, но его задержали прохожие.

- После он уже не предпринимал попыток скрыться. Ждал полицию и с кем-то общался по телефону. Говорил, что сбил двух девочек, - скажет один из свидетелей позже.

«Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ»

По словам Натальи, младшая сестра до последнего цеплялась за жизнь. 21-летняя девушка получила страшные увечья: переломы ребер, кровоизлияние внутренних органов, разрыв печени и селезенки, переломы костей таза. И это – лишь малая часть травм.

Несмотря на ранения, она почти до последнего вздоха оставалась в сознании. В скорой помощи до больницы с ней ехала сестра. Тот разговор в карете неотложки Наталья запомнит навсегда.

- Лена не двигалась. У нее была вывернута нога. Сестра смотрела на меня и постоянно твердила, как ей больно и как тяжело дышать. Еще она просила меня постоянно говорить с ней и все шептала: я не хочу умирать, - вспоминает родственница погибшей.

А уже в больнице, когда Лену повезли в реанимацию, Наташа услышала отчаянный крик сестренки: «Мамочка, мне очень больно!». Эти слова были последними в жизни 21-летней девушки. Через несколько часов после аварии она скончалась в больнице.

Ее подруга, 24-летняя Ирина, смогла выжить. Врачи насчитали у нее больше десяти переломов. У нее оказались сломаны восемь ребер, разорвана селезенка, диагностирован перелом поясничных позвонков, бедренной кости и голеней. А еще - черепно-мозговая травма.

Потребовался ни один месяц на то, чтобы восстановиться. Но девушка до сих пор с трудом передвигается. На судебное заседание она пришла на костылях.

Помощник прокурора Ворошиловского района Ростова, государственный обвинитель Спартак Григорян рассказал, какое решение принял суд. Фото: предоставлено прокуратурой Ворошиловского района Ростова

«УЖЕ НИЧЕГО НЕ ВЕРНУТЬ»

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мотоциклист, отец двоих детей, признал свою вину. Известно, что он купил байк у знакомого накануне аварии. Мужчина говорил на суде, что скорость была меньше ста километров в час.

- Но уже все равно ничего не вернуть, - твердил он.

Как рассказал «Комсомолке» помощник прокурора Ворошиловского района Ростова, государственный обвинитель Спартак Григорян, суд признал вину мужчины в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

- Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года, - прокомментировал Спартак Григорян.

Также ростовчанин должен выплатить близким Елены и Ирины по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

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