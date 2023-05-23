«Ростовская красавица - народное признание»: ростовчане выбрали «Леди май»

20-летняя Валерия изучает иностранные языки и занимается дизайном. Фото: Личный архив героя публикации

Весна прощается с Ростовом, и почти за неделю до жаркого лета мы подводим итоги конкурса «Леди май», который проходит в рамках конкурса «Ростовская красавица — 2023». Две с половиной недели, вы, дорогие читатели «КП — Ростов-на-Дону», выбирали главную красавицу-ростовчанку самого теплого и цветущего весеннего месяца.

МУКИ ВЫБОРА

Задача стояла не из простых: десять обворожительных ростовчанок прислали свои фото на голосование, и обеспечили нашим читателям муки выбора. Ведь каждая как на подбор - молода, красива и фотогенична.

В голосовании «Леди май» с 5 по 22 мая читатели «КП — Ростов-на-Дону» отдавали голос за самую достойную на их взгляд участницу среди конкурсанток. Для тех, кто не мог определиться, была прекрасная возможность - голосовать хоть за каждую сразу! Причем дарить свой голос можно было хоть каждый день. И самые преданные поклонники, возможно, так и сделали. Это видно по количеству «сердечек», которое набрали лидеры голосования.

Девушка уже 13 лет в моделинге. Фото: личный архив героя/агентство "Имидж-Элит"

В непростой борьбе победу одержала 20-летняя ростовчанка Валерия Ходыкина. Ей досталось 7182 голоса. Второе место в конкурсе с совсем небольшим отрывом заняла 18-летняя Ольга Кульчицкая. У нее 7027 голосов. Почетное третье место — у 17-летней Ангелины Поправкиной, за нее наши читатели оставили 4543 «сердечка».

ЮРИСТ-ЛИНГВИСТ-ДИЗАЙНЕР

К слову, у нашей победительницы уже внушительный стаж в моделинге — 13 лет. В агентство «Имидж Элит» ее привели мама и тетя. За эти годы красавица успела завоевать порядка двадцати победных титулов, в том числе на зарубежных конкурсах, но особенно гордится титулом «Юная Леди Федерации» - с детства мечтала о нем.

- Моделинг открыл для меня огромные возможности, помог стать уверенной в себе. Благодаря конкурсам красоты мне удалось объездить множество стран, научиться грамотно держаться обществе и быть настойчивой при достижении целей, - делится Валерия.

Валерия считает, что моделинг помог ей научиться общаться с людьми. Фото: Личный архив героя публикации

Наша победительница — весьма разносторонняя личность. В колледже выучилась на судебного администратора, сейчас учится в вузе на переводчика, ведь Лера любит путешествовать, и знание иностранного языка открывает перед туристом все двери.

Параллельно ростовчанка изучает курсы дизайна и в этой же сфере работает.

- Мне нравится это направление, мечтаю стать известным дизайнером, - признается Валерия. - Пока пробую свои силы и в графическом дизайне, и в перспективе — в дизайне интерьеров, стараюсь расширять свое портфолио.

УДАЧНЫЙ СТАРТ

Напомним, победительница по итогам онлайн-голосования на сайте «КП — Ростов-на-Дону» получит право участия в региональном полуфинале конкурса «Ростовская красавица», «Донская красавица», «Красавица Юга России», и в перспективе - представить свой город на Национальном финале конкурса «Мисс Россия». Также девушка получит специальный приз от организаторов конкурса.

- Удачное фото может решительно изменить вашу жизнь. Сейчас вы можете стартовать. Так что дерзайте, и успех настигнет вас, - говорит директор агентства «Имидж Элит» Елена Степура.

Победительница конкурса "Леди май" - очень разносторонняя девушка. Фото: Личный архив героя публикации

Ждем в гости победительницу в нашей редакции, чтобы вручить приз и побеседовать в студии радио "КП-Ростов-на-Дону" на волне 89,8FM!

ВАЖНО!

Чтобы стать участницей конкурса на лучшую ростовчанку месяца, звоните по телефону или пишите на whatsapp: +7-928-229-14-45.

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