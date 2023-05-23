В Калмыкии 1000 домбристов одновременно сыграли музыкальное подношение Будде

Тысяча музыкантов выступила у главного хурула Калмыкии. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Удивительное по своей красоте и масштабу событие произошло в Элисте. Сразу тысяча домбристов приняли участие в большом празднике. Они устроили музыкальное подношение «Трем Драгоценностям» - Будде, Дхарме и Санхге. Сотни музыкантов со всей Республики Калмыкия устроили яркое выступление, посмотреть которое собрались тысячи жителей региона. Показываем самые запоминающиеся кадры этого события.

Огромным ансамблем управлял дирижер. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

СПЕЦИАЛЬНО УЧИЛИСЬ ИГРАТЬ НА ДОМБРЕ

Выступление проходит на площади перед Центральным хурулом Калмыкии — Золотой обители Будды Шакьямуни. Это главный буддийский храм в регионе, крупнейший в России и Европе.

Некоторые ребята специально пошли учиться играть на домбре, чтобы стать частью масштабного события. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

«Три драгоценности»: просветленный Будда, нравственные устои и религиозный долг Дхарма и буддийская община Сангха. Первое музыкальное подношение было совершено в 2015 году в честь десятилетия со дня открытия храма Золотая Обитель Будды Шакьямуни. Тогда концерте участвовало около 300 домбристов. Через год их число выросло до 500, а в 2018 на площади играли уже 700 музыкантов.

На домбре играли музыканты от 5 до 90 лет, среди зрителей тоже были представители всех поколений. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

В этом году традицию поддержало около тысячи домбристов. С ними выступили скрипачи и хористы. Они исполнили восемь композиций, четыре из которых — духовные произведения.

Тысяча музыкантов и тысячи зрителей собрались в Элисте. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Выступающих и зрителей приветствовали глава Калмыкии Бату Хасиков и Шаджин Лама Калмыкии геше Тендзин Чойдак.

- Многие участники музыкального подношения специально обучались игре на домбре, чтобы стать частью большого культурного события, и это действительно вызывает уважение, - заметил руководитель региона. - К сожалению, не в каждом районе Калмыкии есть музыкальная школа, где обучают игре на нашей любимой домбре. Обещаю, до конца года этот вопрос будет закрыт. Соответствующее поручение уже передано профильному министерству.

МУЗЫКАНТАМ — ОТ 5 ДО 90 ЛЕТ

Заметим, такое событие не имеет аналогов в России по своей масштабности. Огромным оркестром умело управлял главный дирижер Савр Катаев.

- Я считаю, что пятое музыкальное подношение прошло успешно. Все мы планомерно готовились к нему в течение полугода. Рад, что сегодня прибыли все районы, особенно после перерыва в четыре года. Общими молитвами, я думаю, нам удастся сделать так, чтобы наш народ и народы России процветали. Сегодня в музыкальном подношении принимали участие музыканты от пяти до 90 лет. Только благодаря им этот праздник состоялся, - поделился Савр Катаев и поздравил буддистов с наступлением священного месяца Урс Сар.

На подношении прозвучали буддийские мантры и молитвы, известные домбровые наигрыши, а также песни калмыцкого композитора Аркадия Манджиева.

Туристы, не знакомые с культурой Калмыкии узнали, что изначально главной целью события было накопление благих заслуг – буйн. Сегодня это еще и популяризация национальных музыкальных инструментов, пропаганда национальной культуры и буддийской духовной музыки. И это работает.

Так, в числе сводного оркестра из тысячи музыкантов выступили ученики детских музыкальных школ и школ искусств, студенты колледжа искусств, профессиональные музыканты и все желающие. Также в масштабном мероприятии традиционно принял участие Оркестр народных инструментов Калмыцкого государственного университета.

В Элисте в пятый раз проводится музыкальное подношение "Трем драгоценностям". Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

- Наблюдаю за музыкальным подношением «Трем драгоценностям» как зритель с детства. Мне всегда очень нравилось происходящее, хотелось стать частью этого. И, наконец, в этом году я приняла участие. Выучила ноты, подготовилась под руководством Савра Вячеславовича. С первой репетиции была в предвкушении выступления, - говорит одна из участниц, ученица музыкальной школы.

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