Танцы, народные игры, костюмы и море цветов: самые яркие кадры фестиваля тюльпанов в Калмыкии — 2023

Полюбоваться цветением лазориков и приобщиться к удивительной культуры Калмыкии можно до конца апреля. Фото: РИА "Калмыкия"

Апрель, и в Калмыкии в разгаре традиционный фестиваль тюльпанов. Поля горят степняками или лазориками — дикими тюльпанами, на которые приезжают полюбоваться не только местные жители, но и из других регионов. В это время в Элисте и окрестностях устраивают соревнования по традиционным видам спорта, угощают друг друга блюдами национальной кухни и выступают местные творческие коллективы с народными песнями и танцами. Собрали самые яркие кадры того, как степь горит цветами.

Полюбоваться на степные тюльпаны едут гости из многих регионов. Фото: РИА "Калмыкия"

Степи загораются красными, желтыми и белыми тюльпанами. Причем, если вы привыкли думать, что главный цвет тюльпанов в степи — красный, то, побывав в Калмыкии, убедитесь, что встречаются целые поля желтых лазориков.

Видели столько желтых лазориков? Фото: РИА "Калмыкия"

Хрупкая красота качается на ветру. На этой неделе он бушует особенно сильно. Самые резвые порывы — до штормовых значений - синоптики обещают к середине недели. Тем удивительнее наблюдать за тем, как цветные крохи держатся, не осыпаясь.

Весь апрель степь горит цветами. Фото: РИА "Калмыкия"

Многим так и хочется нарвать охапку тюльпанов и увести домой. Но зачем? Долго они не простоят. Госинспекторы Минприроды и Дирекции особо охраняемых природных территорий проводят рейды. За сорванные цветы гражданам грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысячи руб, должностным лицам от 15 до 20 тысяч, а юридическим – от 500 тысяч до миллиона рублей. Так что будем беречь степную красоту!

За сорванные тюльпаны грозит штраф до миллиона рублей. Фото: РИА "Калмыкия"

В дни фестиваля тюльпанов в Калмыкии вспоминают свои традиционные ремесла и виды спорта. Так, и в центре Элисты, и в степи соревнуются в стрельбе из лука.

Соревнования по стрельбе из лука традиционно проходят во время фестиваля тюльпанов. Фото: РИА "Калмыкия"

Степи со своим разнотравьем плавно переходят в соленые берега озера Маныч-Гудило, которое лежит в центре Кумо-Манычской впадины — той самой, по которой проходит граница Европы и Азии.

Пейзажи в регионе сменяются стремительно. Фото: РИА "Калмыкия"

А где соленые берега, там и до пустынных барханов недалеко. Так быстро сменяются пейзажи в Калмыкии.

От степей с нежными тюльпанами до песков пустыни - проехать совсем немного. Фото: РИА "Калмыкия"

Неудивительно, что среди народных забав есть гонки на верблюдах. Дело в прямом смысле пыльное, но азартное.

Народная забава - забеги на верблюдах. Кто первым придет на финиш? Фото: РИА "Калмыкия"

Ну и как не отведать традиционного калмыцкого чая? Помните, раньше на рынке целыми плитами такой покупали и варили в молоке? В качестве угощения к нему часто подают борцики — те же печеные «орешки».

Нельзя побывать в Калмыкии и не выпить настоящего калмыцкого чая. Фото: РИА "Калмыкия"

Многие посещают Одинокий тополь, что растет на южном склоне хребта Хамур в пяти километрах от поселка Хар-Булук на юге возвышенности Ергени. Тополь победил в международном конкурсе «Европейское дерево года 2020». Священное дерево буддистов живет уже век там, где другие не растут. Его пытаются спасти от болезней и разрушения дендрологи, а московские генетики занялись клонированием для того, чтобы обеспечить уникальному тополю вечную жизнь.

Ученые обещают обеспечить священному Одинокому тополю вечную жизнь. Фото: РИА "Калмыкия"

Огромное количество людей собираются в хурулах — буддийских храмах. Больше всего, конечно, в Центральном хуруле Калмыкии в Элисте — Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Золотая обитель Будды Шакьямуни. Фото: РИА "Калмыкия"

Ну и куда без песен и танцев? Если хотите полюбоваться или даже поучаствовать, то самый весенний праздник Калмыкии продлится до конца апреля.

Весь месяц гостей праздника ждут народные песни и танцы. Фото: РИА "Калмыкия"

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