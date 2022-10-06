Ученые клонируют священный тополь буддистов из Калмыкии, которому больше ста лет

За святыню борются "древесные хирурги" и биотехнологи. Фото: Минприроды РК и ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии

Сейчас все борцы за спасение ростовских рощ от вырубки искренне позавидуют жителям Калмыкии. В соседней республике изо всех сил борются за Одинокий тополь — вековое священное дерево. Дендрологи пытаются сохранить ему жизнь, а биотехнологи уже занялись клонированием реликвии. Зачем столько сил тратить на один лишь тополь, узнали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды по Республике Калмыкия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕСТО МОЛИТВЫ

Одинокий тополь растет на южном склоне хребта Хамур в пяти километрах от поселка Хар-Булук на юге возвышенности Ергени. Этот природный объект включен в систему особо охраняемых территорий. В 2019 году вековой тополь стал победителем национального конкурса «Российское дерево года», а год спустя занял третье место в конкурсе «Европейское дерево года 2020».

Мощную крону обрезали летом, но придется проредить ее еще, чтобы обезопасить от ветра. Фото: Минприроды РК

- Это уникальное дерево, которое одиноко растет в калмыцкой степи. Для буддистов оно считается священным, - объясняют в республиканском минприроды. - Сюда приезжают помолиться не только верующие России, но и зарубежных стран. Мы проводим работы во всех направлениях, чтобы сохранить Одинокий тополь для потомков.

Глава республики Бату Хасиков поручил специалистам регионального минприроды следить за состоянием священного дерева регулярно. Детально обследовать его удалось два года назад. Для этого были приглашены эксперты из Центра древесных экспертиз.

ПОСТРАДАЛО ОТ ШКВАЛИСТОГО ВЕТРА

3 октября в Калмыкии был сильный ветер. Его порывы оказали критическую нагрузку на вековое дерево и сломали одну из веток Одинокого тополя. При осмотре оказалось, что ветка уже гнила.

За здоровьем священного дерева внимательно следят. Фото: Минприроды РК

- Кронирование тополя проводилось этим летом, но падение ветки указывает на то, что дерево нуждается в радикальной обрезке кроны, иначе мы можем его потерять, - рассказал Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Очир Джамбинов.

НЕУМОЛИМОЕ СТАРЕНИЕ

За свой долгий век Одинокий тополь успел отрастить два ствола с V-образной развилкой и огромную крону. Нашли несколько мертвых скелетных ветвей и много мелких сухих веток. На стволе насчитали два дупла, четыре сухобочины — омертвевшие части ствола, водяные побеги, что растут из спящих почек и свидетельствуют о старении дерева, а также несколько табачных сучьев — сгнивших или сломанных, которые становятся бурыми и легко растираются в порошок.

Рухнувшая от ветра ветка оказалась гнилой. Фото: Минприроды РК

Исследовали с инструментами и внутренность нижней части ствола. Прибор резистограф считывает сопротивление сверлению, и эксперт по полученной резистограмме уже видит, насколько сохранилась механическая прочность ствола и насколько дерево будет устойчиво к среднестатистическим порывам ветра.

- Анализ резистограмм показывает, что в стволе дерева наблюдаются процессы гниения древесины: присутствуют участки, пораженные гнилью на начальной стадии развития, когда ей захвачено не более 12% исследуемого участка, и сильно развитой - до 58% протестированного участка, - рассказали в калмыцком минприроды.

ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ КАК МОГУТ

Чтобы продлить жизнь священного тополя, ему провели санитарную обрезку сухих сучьев, дупла обработали противогрибковыми препаратами. Чтобы предотвратить разлом кроны дерева, на нем установили специальную подвижную систему стабилизации с запасом для прироста дерева.

Огромная ветка рухнула после шквалистого ветра в начале октября. Фото: Минприроды РК

- Поток туристов и местных жителей, которые идут поклониться священному дереву и набрать целебной воды из источника, постоянно вытаптывает землю под стволом — почва уплотняется, и от этого гибнут корни, - объясняют специалисты. - Чтобы иммунитет дерева от этого не падал, вокруг дерева, над его корневой системой, уложили настил, поставили ограждение, аэрационным инжектором дали дополнительный доступ кислорода к корням.

Несмотря на все предпринятые меры, состояние дерева ухудшается. Продолжает засыхать и ветка, которую повредил удар молнии четыре года назад.

РЕЗАТЬ ДО ПЕРИТОНИТА

Тогда в июне этого года помочь священному дереву пригласили шестерых высококвалифицированных арбортистов — так называемых древесных хирургов.

Гниющие дупла, словно рану, пришлось дезинфицировать. Фото: Минприроды РК

- К сожалению, в нижней части ствола обнаружили ярко выраженные процессы гниения древесины. Они достигли самой опасной – четвертой стадии разрушения, - говорят специалисты. - Дупла и гнили в стволе и крупных ветвях вызывают большое опасение. Из-за них снижается прочность древесины, что может привести к разлому ствола и падению крупных ветвей.

Древесные хирурги, как и человеческие, сделали все, чтобы исключить у больного абсцесс: провели работы по очистке и дезинфекции каждого дупла, чтобы предотвратить дальнейшее гниение древесины. Удалили кирпичи и цементный раствор, которыми когда-то пытались укрепить Одинокий тополь — теперь они только способствуют накоплению влаги и усилению процессов гниения дерева.

Уезжая, древесные доктора дали рекомендации работникам местного лесничества по уходу за «пациентом»: регулярно дезинфицировать дупла, проводить работу по защите от насекомых-вредителей, обрезку для снижения парусности кроны — последнее делается для того, чтобы при сильном ветре дерево не сломалось и не упало.

В лаборатории избавили клоны Одинокого тополя от признаков старения и болезней. Фото: ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ СВЯЩЕННОГО ДЕРЕВА

- К сожалению, надо признать, что наш тополь достиг предельного возраста. Средняя продолжительность жизни тополей составляет 60 - 80 лет, и они редко достигают 100 - 150-летнего возраста в благоприятных условиях, - рассказывают в министерстве.

Постепенная гибель священного дерева неминуема. Но современные технологии позволяют сделать Одинокий тополь практически вечным. Летом в Элисту пригласили ученых Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии. Они отобрали биологический материал — срезали молодые побеги, которые начали расти в этом году — и доставили его в лабораторию биотехнологии для клонального микроразмножения.

- Нами был отобран биоматериал — молодые зеленые побеги с целью сохранения биоматериала Одинокого тополя в существующей в нашем институте уникальной коллекции, - рассказала заведующая отделом лесной генетики и биотехнологии НИИ Ирина Вариводина.

В следующем году саженцы высадят в грунт. Фото: ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии

Но оказалось, что взрослые деревья, а тем более старые — это не только интересный, но и сложный объект для биотехнологов.

- Это связано с тем, что деревья постепенно теряют способность к регенерации и накапливают большое количество бактериальной и грибковой инфекции, - объясняет научный сотрудник отдела лесной генетики и биотехнологии Екатерина Шабанова. - Для работы с Одиноким тополем нам удалось получить первые стерильные культуры. Когда нам удастся получить полноценные укорененные растения, мы сможем их массово их размножить для получения посадочного материала. Он будет генетически идентичен исходному дереву.

- В ближайшее время, возможно, к следующему лету, мы получим саженцы идентичные нашему тополю, сейчас ростки дают всходы в лаборатории, - добавил Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов.

Ростки - генетически идентичны священному родителю. Фото: ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии

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