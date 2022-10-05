В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на две припаркованные иномарки

Древопад произошел в районе Аллеи Роз. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на Коммунистическом дерево рухнуло сразу на две припаркованные машины. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в одном из городских пабликов.

По словам ростовчан, древопад произошел в районе Аллеи Роз. Под удар попали иномарки. Предварительно, из людей никто не пострадал.

В комментариях под постом жители донской столицы выразили возмущение по поводу увиденного. Одна из участниц обсуждения заявила, что чаще всего падают ясени, тополя и акации, поэтому подобные виды деревьев не следует больше высаживать в черте города.

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После этого активисты обратились за помощью к жителям донской столицы (подробности)