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Общество4 октября 2022 13:03

Власти Ростова разрешили урбанистам озеленить улицу Станиславского

После этого активисты обратились за помощью к жителям донской столицы
Ангелина СКИБА
Улицу собираются украсить вечнозелеными кустарниками

Улицу собираются украсить вечнозелеными кустарниками

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону разрешили урбанистам озеленить улицу Станиславского, теперь на эти цели срочно собирают деньги. Пост с такой информацией в социальных сетях опубликовали городские активисты.

По словам организаторов сбора, на 150 вечнозеленых кустарников им требуется около 80 тысяч рублей. Улицу хотят украсить бересклетами форчуна. Это древесные растения, которые хорошо переносят зиму и длительную засуху.

Добавим, если средства собрать не получится, уже перечисленные суммы пообещали передать в благотворительные фонды«ТомСойерФест» и «МойФасад». Это значит, что финансовая поддержка пойдет на сохранение исторического наследия донской столицы.

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