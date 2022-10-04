В Ростове на 1-й Баррикадной завершили два долгостроя

Здания уже ввели в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону завершено строительство двух проблемных домов на улице 1-й Баррикадной. Здания уже ввели в эксплуатацию, и благодаря этому долгожданное жилье уже получили 219 дольщиков. Такое сообщение 4 октября появилось в телеграм-канале сити-менеджера Алексея Логвиненко.

- Первая постройка - 17-этажный 84-квартирный жилой дом, общая площадь составляет 5758,7 кв. метра. Есть автостоянка на 62 машиноместа. Второе здание - 17-этажный 165-квартирный жилой дом, общая площадь квартир - 9359,52 кв. метра, - написал Алексей Логвиненко.

Известно, что для завершения объектов владельцы жилья при содействии властей объединились в специальный кооператив.

- Кооперативу была оказана вся необходимая помощь в передаче объектов от предыдущего застройщика в рамках банкротства и продления необходимых разрешений. Также поддержку оказало правительство Ростовской области. Из бюджета ЖСК выделили субсидии в 420,2 и 193,3 млн рублей, - уточнил сити-менеджер донской столицы.

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