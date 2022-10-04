На дорогах Ростовской области задержали 147 должников

Власти отметили, что водителям, у которых нет долгов, не стоит переживать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области провели рейды на автодорогах. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. По итогам проверок приставы взыскали около 254 тысяч рублей.

Власти отметили, что водителям, у которых нет долгов, не стоит переживать.

— Проблемы могут возникнуть, если гражданин знает о долгах и не предпринимает никаких действий по их погашению. Именно поэтому о своевременных платежах лучше позаботиться заранее, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Во время рейдов были составлены акты описи и ареста в отношении 19 автомобилей. Проверка коснулась не только безответственных водителей, но и граждан, которые не платят кредиты, имеют долги по ЖКХ, сотовой связи и не выплачивают алименты.

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