Ростовские ученые придумали способ управления распространением вирусов

В будущем исследователи смогут прогнозировать движение вирусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые Донского государственного технического университета создали математическую модель распространения вирусных частиц. С помощью разработки можно спрогнозировать движение вирусов и снизить риск инфицирования. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Mathematics.

По словам авторов, только в начале 2022 года эпидемия коронавируса затронула около 500 миллионов человек со всего мира. Главным источником инфекции стал человек, а точнее, вирусные частицы. Они выделяются вместе с аэрозольной пылью заболевшего во время дыхания, кашля или разговора. Поэтому, объясняют ученые, важно изучать, как частицы распространяются в воздухе, вентиляции и системах кондиционирования, фильтрацию через маски и воздействие перегородок и лицевых щитков.

В статье говорится, что модель основана на фундаментальных уравнениях гидродинамики. Она показывает, как движутся вирусные частицы в кабине технологического транспорта. Источником вирусов выступали как дыхательные пути человека, так и дефлекторы воздухозаборника.

Отмечается, что в случае с вирусами в каплях можно установить траекторию движения каждой частицы. Кроме того, можно их испаряемость, влияние и скорость окружающего воздуха. При этом данных подход применим к вирусам любого типа. Это позволит в будущем с большей точностью прогнозировать, как распространяются вирусные частицы и благодаря этому управлять процессом.

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