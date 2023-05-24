В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове конструктора завода ОПК заподозрили в госизмене. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», он передавал данные об армии РФ Министерству обороны Украины. Рассказываем, что известно о задержании ростовчанина на данный момент.

Как ранее сообщал собеседник издания, мужчина работал инженером-конструктором. Правоохранители считают, что он рассказывал Министерству обороны Украины о месторасположении российских военных, систем противовоздушной обороны.

Позже в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что инженер переписывался в мессенджерах с сотрудником главного управления разведки Министерства Украины. Кроме информации об армии и ПВО ростовчанин, по данным ФСБ, он «инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 «Государственная измена» в форме шпионажа.

По словам источника, ростовчанина отправили в Москву. Расследованием будут заниматься сотрудники федерального ведомства.