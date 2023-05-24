В Ростове за шпионаж в пользу ВСУ задержали конструктора оборонного предприятия

Конструктора, подозреваемого в госизмене, задержали прямо на улице. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове силовики задержали мужчину, который подозревается в передаче данных украинским военным. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, он трудился на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ростовчанин занимал должность инженера-конструктора. По версии следствия, он переписывался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины. Предварительно, он передавал сведения о расположении ПВО, оборонных предприятий и о размещении личного состава вооруженных сил РФ.

Информацию о задержании подтвердили в центре общественных связей ФСБ РФ. Известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа.

Отметим, что силовики поймали подозреваемого прямо в городе на глазах у многочисленных прохожих. Следствие продолжается.

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