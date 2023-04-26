В Ростовской области задержали банду, обналичившую более миллиарда рублей

Аферисты с помощью незаконных банковских операций помогали обналичивать деньги Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области силовики задержали членов организованной преступной группы. По версии следствия, участники ОПГ обналичили миллиард рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

ПОМОГАЛИ ОБМАНЫВАТЬ НАЛОГОВУЮ

По версии следствия, подельники за проценты помогали предпринимателям обналичивать деньги компании, а также уменьшать на бумагах суммы доходов для налоговой и получать завышенный вычет по НДС.

Для этого группировка создала как минимум 15 фиктивных фирм, через счета которых и проводись финансовые аферы.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, подозреваемые совершили банковские операции на сумму более миллиарда рублей.

ПРОВЕЛИ 20 ОБЫСКОВ

- За свои услуги участники группы взимали комиссию в размере 8 – 15 % от перечисленной суммы, - прокомментировали в ведомстве.

Оперативники при силовой поддержке спецподразделений провели на территории региона больше двадцати обысков. Были изъяты техника, банковские карты, программные пакеты «Клиент-Банк», печати пятнадцати фиктивных фирм.

Шестерых самых активных участников ОПГ задержали. Один из них сейчас под стражей, остальные – под домашним арестом.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что силовики пресекли продажу личных данных абонентов сотовой связи. Как выяснилось, сведениями торговал один из операторов компании. За два месяца мужчина совершил почти 300 «черных» сделок, нарушив охраняемую Конституцией РФ тайну телефонных переговоров. Учитывая раскаяние и помощь следствию, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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