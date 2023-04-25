В Ростове задержан начальник отдела полиции Ленинского района

Оперативное мероприятие прошло в рамках расследования дела об ОПГ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону задержали начальника отдела полиции Ленинского района. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, оперативные мероприятия прошли в рамках расследования дела об ОПГ, в состав которой входили полицейские. Будут ли ему предъявляться какие-то обвинения, пока неизвестно.

Кроме начальника отдела задержаны также еще двое полицейских. Их направили в Ессентуки для избрания меры пресечения.

Напомним, массовые обыски по делу об ОПГ прошли в апреле. По версии следствия, преступное сообщество организовал бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Ростова. Правоохранители считают, что ее участники, полицейские и гражданские, занимались «сбором дани» с бизнесменов. За вознаграждение предпринимателей не привлекали к ответственности за нарушения. Таким образом они могли заработать около 25 млн рублей.

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