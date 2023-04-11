«Никто не жаловался»: как ОПГ, организованная полицейским, могла заработать 25 млн рублей

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове расследуют громкий коррупционный скандал, в котором подозревают больше двадцати сотрудников донского главка и гражданских, сообщила руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО ДЕЙСТВОВАЛО ВОСЕМЬ ЛЕТ

По версии следствия, преступное сообщество организовал подполковник, бывший замначальника полиции по охране общественного порядка Ростова. По словам источника издания в правоохранительных органах региона, подозреваемый был на хорошем счету у руководства.

Однако свою работу полицейский мог успешно совмещать с «теневой» деятельностью. Следователи считают, что восемь лет, начиная с 2015 года, под его руководством подчиненные собирали дань с бизнесменов Ростова.

- Схема была простой и понятной. На предпринимателей, у которых были какие-либо нарушения, не заводили административный протокол. Те в свою очередь «благодарили» правоохранителей рублем, - прокомментировали в пресс-службе СК РФ.

Полицейские установили «таксу». Минимальный ежемесячный платеж составлял три тысячи рублей, максимальный – 50 тысяч рублей.

- Такой обязательный денежный платеж исчислялся количеством торговых помещений, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ростова, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что подозреваемые заработали таким образом 25 миллионов рублей.

ПРОВЕЛИ 85 ОБЫСКОВ

Сейчас в донской столице, в нескольких отделах полиции, проводятся масштабные обыски. Силовики нагрянули и в дома подозреваемых.

Как сообщила Ирина Волк, уже проведено 85 обысков. Изъяты крупные суммы денег, предметы и документы, которые могут стать доказательством вины подозреваемых.

ПЛАНИРУЮТ ЗАДЕРЖАТЬ БОЛЬШЕ 20 ЧЕЛОВЕК

Известно, что сами предприниматели не жаловались на поборы. По словам источника издания в правоохранительных органах региона, многим было легче платить взятки, чем устранять нарушения.

- Штрафы по административным протоколам могут быть очень солидными. Это не пять и не десять тысяч. К примеру, за одного нелегального мигранта могут оштрафовать на 800 тысяч рублей, - сказал собеседник.

Подтвердил это и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

- К нам такие жалобы не поступали никогда, соответственно, мы не могли реагировать, - сказал он «КП-Ростов-на-Дону».

Отметим, что возбуждены уголовные дела по статье «Организация и участие в преступном сообществе» и «Получение взятки».

- Планируется задержание более 20 сотрудников главка и гражданских лиц, - отметила Ирина Волк.

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