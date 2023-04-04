В Ростове в доме председателя Совета судей прошли обыски

В кабинетах и домах высокопоставленных судей прошли обыски. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону в доме у председателя Совета судей состоялись обыски, также оперативники нагрянули и в суд. Об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, оперативные мероприятия могут быть связаны с профессиональной деятельностью. Не исключается, что должностное лицо может быть замешано в коррупционных схемах. Известно, что обыски проводит следственная группа из Москвы.

Сайт 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник сообщает, что оперативники нашли в доме у председателя Совета судей 200 миллионов рублей, дорогие часы, украшения и аксессуары от Gucci и Louis Vuitton.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, обыски также прошли и у председателя областного суда.

В пресс-службе областного суда не стали комментировать эту информацию.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что обыски прошли в доме главы таганрогского литейного завода. Его заподозрили в хищении при исполнении контракта минобороны. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, он и его подельники вносили в смету завышенные суммы о себестоимости изделия для создания тактической ракеты.

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