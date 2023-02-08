Изъяли технику и документы: Что известно об обысках в отделе полиции в Ростовской области

Силовики нагрянули с обысками в отдел полиции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в отделе полиции в Аксае, в среду, восьмого февраля, прошли обыски, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. По словам собеседника, силовики изъяли документы и технику. Также стало известно, что оперативные мероприятия провели и по месту жительства одного и руководителей отдела.

Собеседник рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что стало причиной обысков.

- Незадолго до этого были задержаны два злоумышленника. Они должны были стать посредниками в передачи взятки одному из полицейских, - сказал источник издания.

У злоумышленников также изъяли 250 тысяч рублей. Эта сумма, по версии следствия, должна была достаться правоохранителю. Его личность пока не установлена.

Не исключено, что полицейский действовал не один. Предположительно, тот, кому предназначалась взятка, работает в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции.

В отношении задержанных следком возбудил уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Если суд признает их вину, то мужчины могут сесть в тюрьму на срок от пяти до десяти лет.

Также уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников полиции.

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