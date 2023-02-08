В Ростовской области в отделе полиции Аксайского района прошли обыски

Обыски прошли утром в среду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отдел МВД по Аксайскому району с обысками посетили силовики, следователи и правоохранители. Об этом сегодня, 8 февраля, со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, в офисе полиции провели обыски, а также изъятие документов. Кроме того, проверка состоялась по месту жительства одного из руководителей.

- Особое внимание приковано к отделу экономической безопасности и противодействия коррупции. У начальника этого отдела дома провели обыски, - прокомментировал источник журналистов.

Добавим, работа аксайских правоохранителей заинтересовала Следком, отдел собственной безопасности донского главка МВД и районного прокурора. Проверку организовали при содействии ФСБ и СОБР.

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