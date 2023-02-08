Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 февраля 2023 10:10

В Ростовской области в отделе полиции Аксайского района прошли обыски

Работа правоохранителей заинтересовала Следком и отдел собственной безопасности МВД
Ангелина СКИБА
Обыски прошли утром в среду

Обыски прошли утром в среду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отдел МВД по Аксайскому району с обысками посетили силовики, следователи и правоохранители. Об этом сегодня, 8 февраля, со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, в офисе полиции провели обыски, а также изъятие документов. Кроме того, проверка состоялась по месту жительства одного из руководителей.

- Особое внимание приковано к отделу экономической безопасности и противодействия коррупции. У начальника этого отдела дома провели обыски, - прокомментировал источник журналистов.

Добавим, работа аксайских правоохранителей заинтересовала Следком, отдел собственной безопасности донского главка МВД и районного прокурора. Проверку организовали при содействии ФСБ и СОБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В главке полиции Ростовской области подтвердили увольнение начальника ОМВД Белой Калитвы

Экс-правоохранителя подозревают в мошенничестве (подробности)