В главке полиции Ростовской области подтвердили увольнение начальника ОМВД Белой Калитвы

Ранее бывшего руководителя отдела МВД взяли под домашний арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в пресс-службе донского главка МВД официально подтвердили увольнение начальника отдела полиции Белокалитвинского района. Комментарий журналистам предоставили сегодня, 6 февраля.

- Сотрудник, о котором идет речь, действительно, был уволен из органов внутренних дел, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее бывшего правоохранителя взяли под домашний арест. Мужчине предъявили обвинения по статье 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере»).

По данным Следкома, в 2021 и 2022 годах экс-руководитель отдела обманом присвоил премии своих сотрудников. Общая сумма ущерба составила 261 тысячу рублей. Эти деньги задержанный потратил по собственному усмотрению.

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