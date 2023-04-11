В Ростове высокопоставленный полицейский создал преступную группировку, чтобы «собирать дань» с предпринимателей

Следователи проводят обыски у подозреваемых Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное следственное управлением следкома по Северо-Кавказскому федеральному округу расследует масштабную аферу, которую по их данным организовали уже бывшие полицейские.

По данным пресс-службы федерального следственного комитета, преступное сообщество создал бывший замначальника полиции по охране общественного порядка Ростова. В сообщники он взял больше 20 человек – полицейских и гражданских.

Группа занималась там, что собирала дань с бизнесменов.

Схема была простой и понятной. На предпринимателей, у которых были какие-либо нарушения, не заводили административный протокол. Те в свою очередь «благодарили» правоохранителей рублем.

К слову, полицейские установили даже «таксу». Минимальный ежемесячный платеж составлял три тысячи рублей, максимальный – 50 тысяч рублей.

- Такой обязательный денежный платеж исчислялся количеством торговых помещений, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ростова, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, поборы с предпринимателей брали с 2015 года и по сей день.

- В результате участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на сумму не менее 25 миллионов рублей, - прокомментировали в СК РФ.

Отметим, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статьям «Организация и участие в преступном сообществе» и «Получение взятки» проводятся больше сорока обысков по местам службы и в домах подозреваемых.

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