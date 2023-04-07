Сейчас Ольга Василенко возглавляет Астраханский областной суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону новым председателем Ростовского областного суда планируют назначить Ольгу Василенко. Специалист сейчас возглавляет Астраханский областной суд, сообщает портал 1rnd.ru.

При этом журналисты отмечают, что информация о новой кадровой перестановке пока официально не подтверждается. Решение по вопросу еще не утвердили. Однако, предварительно, Ольга Василенко уже отозвала заявление о продлении работы в Астрахани.

Известно, что представитель суда еще в 2014 году претендовала на должность главного судьи Севастополя, но не прошла отбор. Ольга Василенко - ростовчанка, выпускница юрфака РГУ.

В 1992 году руководила Ворошиловским районным судом, в 1997 перешла в Квалификационную коллегию судей Ростовской области, а в 2000 году стала членом Высшей квалификационной коллегии судей России. В Астрахани специалист работает с 2011 года.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону и.о. председателя Ростовского областного суда назначили Фариду Калюжину. Новый руководитель должна была приступить к обязанностям с 7 апреля.

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