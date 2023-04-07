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НовостиОбщество7 апреля 2023 9:39

Председателем Ростовского областного суда планируют назначить Ольгу Василенко

Пока эта информация не имеет официально подтверждения
Ангелина СКИБА
Сейчас Ольга Василенко возглавляет Астраханский областной суд

Сейчас Ольга Василенко возглавляет Астраханский областной суд

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону новым председателем Ростовского областного суда планируют назначить Ольгу Василенко. Специалист сейчас возглавляет Астраханский областной суд, сообщает портал 1rnd.ru.

При этом журналисты отмечают, что информация о новой кадровой перестановке пока официально не подтверждается. Решение по вопросу еще не утвердили. Однако, предварительно, Ольга Василенко уже отозвала заявление о продлении работы в Астрахани.

Известно, что представитель суда еще в 2014 году претендовала на должность главного судьи Севастополя, но не прошла отбор. Ольга Василенко - ростовчанка, выпускница юрфака РГУ.

В 1992 году руководила Ворошиловским районным судом, в 1997 перешла в Квалификационную коллегию судей Ростовской области, а в 2000 году стала членом Высшей квалификационной коллегии судей России. В Астрахани специалист работает с 2011 года.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону и.о. председателя Ростовского областного суда назначили Фариду Калюжину. Новый руководитель должна была приступить к обязанностям с 7 апреля.

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