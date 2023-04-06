Фарида Калюжная с 7 апреля начнет исполнять обязанности председателя Ростовского областного суда

Кадровые перестановки произошли после скандала и массовой проверки судей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону обязанности председателя Ростовского областного суда теперь будет исполнять Фарида Калюжная. Об этом 6 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Обязанности председателя Ростовского областного суда с 7 апреля исполняет Фарида Калюжная, - прокомментировали в инстанции.

Известно, что до этого назначения Фарида Калюжная занимала пост заместителя председателя суда. На эту должность она была назначена указом президента России от 10 декабря 2020 года. Еще ранее специалист возглавляла Аксайский районный суд.

Напомним, кадровые перестановки произошли после массовой проверки судей и отставки прежнего председателя Облсуда Елены Золотаревой, которая, предварительно, подала заявление на увольнение по собственному желанию

Предварительно, под внимание силовиков попали от 9 до 32 специалистов. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела, обысках и следственных действиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Селяне Ростовской области пожаловались на низкие закупочные цены и «молочный кризис»

Сообщается, что перекупщики и заводы выкупают сырье по невыгодной для крестьян стоимости (подробности)