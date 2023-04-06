Председателя Ростовского областного суда лишили статуса судьи

Сейчас на Дону проводят серьезную проверку в отношении судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области стали известны новые подробности скандала, сложившегося вокруг служителей Фемиды. Предварительно, к этому моменту статуса председателя Облсуда уже лишили Елену Золотареву. Такая же мера грозит ее заместителю и другим участникам разбирательств, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что все вопросы об отставке специалистов рассматривает Высшая квалификационная коллегия судей. При этом информации по отстранениям на официальном сайте ВККС сейчас не значится.

По всем судьям, в отношении которых есть доказательства, будут одинаковые решения, - прокомментировал журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в Ростовской области проводят серьезную проверку в отношении как минимум 20 судей. Ранее сообщалось об обысках и следственных действиях. К слову, судьи даже в отставке обладают неприкосновенностью, поэтому, если нарушения докажут, будет необходим особый порядок привлечения к ответственности.

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