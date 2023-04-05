В Ростовском облсуде прокомментировали сообщение о задержании председателя суда

В ведомстве прокомментировали информацию о задержании председателя суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Информацию о задержании председателя Ростовского областного суда и заместителя председателя суда прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе Ростовского областного суда сообщили, что не располагают сведениями.

- Ростовский областной суд не располагает сведениями об избрании какой-либо меры пресечения в отношении председателя суда и заместителя председателя суда, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Также как и не располагает сведениями о возбуждении уголовных дел.

Напомним, информация об обысках у председателя Ростовского областного суда и председателя регионального Совета судей и отправке их под домашний арест появилась в понедельник, 3 апреля. Известно, что в отношении них возбуждено уголовное дело. 5 апреля появились данные о том, что около 20 судей могут стать фигурантами уголовных дел.

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