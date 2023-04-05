В Ростове около 20 судей могут стать фигурантами уголовных дел

Первые сообщения об обысках появились 3 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону около 20 судей могут стать фигурантами уголовных дел. Об этом сообщает 1rnd.ru.

По данным издания, следствие получило документальное подтверждение по 14-ти судьям. Дела могут быть связаны с коррупцией.

Напомним, ранее обыски прошли у председателя Ростовского областного суда и председателя регионального Совета судей. Позже их отправили под домашний арест. В отношении них было возбуждено уголовное дело, подробности которого пока неизвестны. Официально информация об обысках, возбужденном деле и аресте пока не подтверждена.

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