Селяне Ростовской области пожаловались на низкие закупочные цены и «молочный кризис»

На Дону подняли вопрос о рентабельности производства молока Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области низкие закупочные цены на молоко вызвали многочисленные жалобы селян. Люди заявляют, что из-за нерентабельности сферы вынуждены пустить под нож поголовье дойных коров. Эту информацию подтвердил депутат Государственной Думы Евгений Бессонов.

Парламентарий заявил о «молочном кризисе» из-за стоимости на товар, которую устанавливают перекупщики и заводы. В связи с ситуацией депутат уже направил запросы министру финансов Антону Силуанову и главе донского Минсельхозпрода Константину Рачаловскому.

- Ко мне обратились жители Ростовской области по вопросу восстановления рентабельности производства молочной продукции. Учитывая важную значимость вопроса, прошу детально разобраться в ситуации, изложенной в заявлениях, - обратился к чиновникам Евгений Бессонов.

Добавим, сложности с закупочными ценами на молочное сырье депутат отмечал еще в марте 2023 года.

- Крестьяне жалуются. На зерно цена падает, молоко закупают по более дешевой цене. Если, например, две недели назад в Ростовской области молоко с личных подсобных хозяйств брали по 28-29 рублей за литр, то сейчас до 20 рублей за 1 литр доходит. При этом посмотрите, сколько это молоко стоит в магазинах, - заявил на одной из пресс-конференций Евгений Бессонов.

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