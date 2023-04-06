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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:34

Губернатор Ростовской области рассказал о ситуации с медицинскими кадрами в селах

За год в удаленные территории региона привлекли 131 специалиста
Ангелина СКИБА
213 медиков получили служебное жилье в сельских районах Дона

213 медиков получили служебное жилье в сельских районах Дона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ситуация с медицинскими кадрами все еще остается актуальной. В 2022 году новых специалистов активно привлекали в села, а также увеличили количество целевых мест в РостГМУ. Об этом во время отчета о работе за год рассказал губернатор Василий Голубев.

- Целевых мест в ординатуру стало больше на 37 %, в рамках специалитета - на 16 %. Кроме того, мерами поддержки в сельскую местность и угледобывающие территории привлекли 131 человека. Еще 213 медиков получили в сельских районах служебное жилье, - сообщил Василий Голубев.

Глава региона также добавил, что за прошлый год в регионе удалось обновить 25 объектов здравоохранения, установили и оснастили 21 модульное здание, а медицинский автопарк увеличился на 113 машин.

Также в Ростовской области по итогам отчетного периода закупили и ввели в эксплуатацию свыше 5 тысяч единиц медицинского оборудования. Причем более трети подобной техники приобрели после голосования по проекту «Народный совет».

Параллельно, по словам губернатора, в 2022 году в центральных больницах Каменска и Сальского района заработали сосудистые центры.

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