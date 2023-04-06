В Ростовской области движение по обходу Аксая планируют открыть до 12 июня

Всего по итогам в года на Дону обновили и отремонтировали 698 км дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области движение транспорта по обходу Аксая планируют открыть уже в июне. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил во время своего отчета о работе за 2022 год.

- Со значительным опережением графика идет строительство обхода Аксая, основного элемента «Ростовского транспортного кольца». Завершим в текущем году. Предполагаю, что до 12 июня обход начнет работать, - сказал Василий Голубев.

Глава региона заявил, что контрольную встречу с дорожниками и объезд объекта собирается провести в мае этого года.

Добавим, по словам губернатора, в 2022 году было открыто движение по III очереди Северного обхода Ростова, а также завершено создание развязки на 9 км дороги Ростов - Таганрог, которая считается началом «Западной хорды». Также с опережением сроков выполнили обновление трех участков дороги Миллерово - Вешенская, протяженностью 31 км.

Всего, по итогам года, построили, реконструировали и отремонтировали 698 км региональных, межмуниципальных и местных дорог. При этом 78 объектов сдали досрочно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3,7 млрд рублей выделили на строительство Северного радиуса в Ростовской области

Новую дорогу планируют полностью завершить в 2024 году (подробности)