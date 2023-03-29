3,7 млрд рублей выделили на строительство Северного радиуса в Ростовской области

Деньги на строительство поступят в рамках инфраструктурного кредита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области объявили тендеры на второй и третий этапы строительства Северного радиуса - трассы, которая войдет в состав будущего Ростовского транспортного кольца. Эту инфрмацию указали на сайте госзакупок.

Так, общая сумма контрактов по двум закупкам составляет около 3,7 млрд рублей. Деньги - бюджетные, из федеральной казны. Они должны поступить в рамках инфраструктурного кредита.

На выполнение II этапа планируют потратить 1,6 млрд рублей. Заявки от претендентов на выполнение задачи будут принимать до 5 апреля, утвердят подрядчика 7 апреля 2023 года. Работы должны провести с 1 июля по 11 августа 2023 года на участке трассы Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветайская - Новошахтинск (с 0 по 8+600 км) в Мясниковском районе.

На выполнение III этапа собираются выделить 2,099 млрд рублей. Заявки будут принимать до 13 апреля, исполнителя утвердят 17 апреля 2023 года. В этом случае контракт нужно исполнить за период с 1 июля до 11 сентября 2023 года. Речь идет о работах на участке магистраль «Дон» - Щепкин - Ростов-на-Дону (4+700 км - 8+700 км) и на отрезке Щепкин - трасса Ростов - Родионово-Несветайская - Новошахтинск в Аксайском и Мясниковском районах.

Напомним, в январе 2023 года глава донского Минтранса Владимир Окунев сообщил, что общий проект Северного радиуса предполагает возведение моста через Ростовское море, Щепкинской развязки и Новошахтинской развязки.

Радиус планировали завершить в 2025 году, но губернатор убедил вице-премьера Марата Хуснуллина выделить деньги раньше, чтобы закончить стройку уже в 2024 году.

Добавим, после завершения объекта останется создать только Западную хорду. Кстати, к ее строительству приступили в феврале 2023 года.

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