Создание Ростовского транспортного кольца планируют завершить в 2025 году

В Северный радиус входят несколько объектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области обсудили ход работ по созданию Ростовского транспортного кольца. Губернатор заслушал доклад главы регионального Минтранса Владимира Окунева.

Окунев уточнил, что одной из главный частей кольца является так называемый Северный радиус. Проект предполагает строительство нескольких объектов: моста через Ростовское море, Щепкинской развязки и Новошахтинской развязки. Мост будет готов в октябре 2023 года, создание развязок собираются завершить в 2024 году.

— Завершить строительство Ростовского транспортного кольца, куда входит и второй этап строительства Западной хорды, планируется в 2025 году, — прокомментировал министр транспорта.

Напомним, ранее жители Железнодорожного района обратились в суд из-за строительства Западной хорды. Они потребовали изменить проект межевания и проект планировки территории для создания автодороги. Суд не удовлетворил их требования.

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