В Ростове жители района в суде пытаются отменить строительство «Западной хорды» через Кумженскую рощу

Жители района потребовали признать недействующим постановление об утвержденном сейчас проекте строительства "Западной хорды". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовском областном суде стартовало рассмотрение коллективного иска жителей Железнодорожного района Ростова-на-Дону относительно строительства Западной хорды через жилой массив и расположенную рядом Кумженскую рощу. Первое заседание по делу прошло в понедельник, 12 декабря.

Жители района потребовали изменить проект планировки и проекта межевания территорий для размещения автодороги «Западная хорда» и признать недействующим постановление об утвержденном сейчас проекте.

Ответчиком по делу выступает Правительство Ростовской области. В то время как заинтересованными лицами являются Министерство транспорта и Министерство транспорта Ростовской области, Управление благоустройства и лесного хозяйства и Комитет по охране объектов культурного наследия Ростова-на-Дону.

Напомним, в Ростове для строительства Западной хорды планируется вырубить 7% деревьев в Кумженской роще. Такое решение предложили региональные власти после корректировки проекта.

По старому же варианту требовалось снести около 300 жилых домов. Изначально дорогу собирались проложить через Всесоюзную и Назадзе к Западному мосту. Но при таком раскладе пострадали бы постройки в районе переправы. Чтобы этого не произошло, решили внести изменения, и теперь трассу собираются построить на территории Кумженской рощи.

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