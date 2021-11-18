Для строительства Западной хорды в Ростове планируют вырубить часть Кумженской рощи

Альтернатива вырубке - снос жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове для строительства Западной хорды планируют вырубить 7% деревьев Кумженской рощи. Такое решение предлагают после корректировки проекта, по старому варианту требовалось снести около 300 жилых домов. Информацию об этом озвучили на публичных слушаниях по Генплану.

Изначально дорогу собирались проложить через Всесоюзную и Назадзе к Западному мосту, однако при таком раскладе пострадали бы постройки в районе переправы. Чтобы этого не произошло, решили внести изменения, и теперь трассу собираются построить на территории Кумженской рощи.

Ростовчанам пообещали, что новый объект никак не затронет мемориальный комплекс или его охранную зону, но часть деревьев все же придется убрать. В компании, которая занимается проектировкой хорды, посчитали, что это лучше, чем тратить деньги на выкуп, а потом снос зданий. Потерю зеленых насаждений собираются возместить компенсационной высадкой.

Работы по строительству проезжей части должны начать уже в следующем году. Полностью подготовить участок надеются к 2025 году. Западная хорда войдет в будущее Ростовское транспортное кольцо. Она должна вывести автотрафик за пределы города и обеспечить связь между районами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Западная хорда в Ростове-на-Дону станет платной для проезда

На строительство привлекут 30 миллиардов рублей (подробности)

Жителям Ростова объяснили, почему из Генплана города убрали школы и детсады

Изменения, которые собираются внести в документ, обсудили на публичных слушаниях (подробности)