Жителям Ростова объяснили, почему из Генплана города убрали школы и детсады

Строительство детсадов могут утвердить только после новых правок Генплана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове строительство нескольких школ и детсадов исключили из Генплана из-за отсутствия свободной территории. Об этом на публичных слушаниях заявил глава городского департамента архитектуры Глеб Мельников.

- Убираем объекты, потому что участков под их размещение в конкретных местах нет, - пояснил Глеб Мельников.

Эти слова вызвали критику среди участников обсуждения. Некоторые напомнили случаи, когда рядом с площадками для соцобъектов появлялись новые жилые комплексы. В ответ Глеб Мельников не исключил возведения образовательных учреждений в будущем при последующих правках Генплана.

К слову, в генеральном плане до 2025 года прописали не только отмену строительства школ и детских садов. В документ также внесли предложения по новым дорогам, пешеходным зонам и другим преобразованиям и благоустройству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове опубликовали проект изменений в Генплан города

Из-за нехватки свободного места могут не построить несколько школ и детсадов (подробности)