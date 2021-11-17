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Общество17 ноября 2021 10:01

Жителям Ростова объяснили, почему из Генплана города убрали школы и детсады

Изменения, которые собираются внести в документ, обсудили на публичных слушаниях
Ангелина СКИБА
Строительство детсадов могут утвердить только после новых правок Генплана

Строительство детсадов могут утвердить только после новых правок Генплана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове строительство нескольких школ и детсадов исключили из Генплана из-за отсутствия свободной территории. Об этом на публичных слушаниях заявил глава городского департамента архитектуры Глеб Мельников.

- Убираем объекты, потому что участков под их размещение в конкретных местах нет, - пояснил Глеб Мельников.

Эти слова вызвали критику среди участников обсуждения. Некоторые напомнили случаи, когда рядом с площадками для соцобъектов появлялись новые жилые комплексы. В ответ Глеб Мельников не исключил возведения образовательных учреждений в будущем при последующих правках Генплана.

К слову, в генеральном плане до 2025 года прописали не только отмену строительства школ и детских садов. В документ также внесли предложения по новым дорогам, пешеходным зонам и другим преобразованиям и благоустройству.

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