Западная хорда в Ростове-на-Дону станет платной для проезда

строительство хорды потребует 30 млрд рублей: 14 млрд из них составят внебюджетные средства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Ростовской области и «Инвестиционная компания «Регион» подписали инвестиционное соглашение о строительстве западной хорды. Проект планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства до 2025 года.

В «Агентстве инвестиционного развития» рассказали, что строительство хорды потребует 30 млрд рублей. 14 млрд из них составят внебюджетные средства. Эта часть ростовского кольца будет платной.

Напомним, западная хорда будет частью будущей кольцевой дороги вокруг Ростова. Ее протяженность составит 13,5 км, она пройдет от трассы А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе.

По предварительным расчетам агентства, трафик западной хорды в 2025 году может достигать 22 тысяч автомобилей в сутки, в 2035 году — 30 тысяч автомобилей в сутки.

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