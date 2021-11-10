На развитие транспортной сети Ростова потратят порядка 140 миллиардов рублей

Самый "дешевый" сценарий обошелся бы почти в 73 млрд, а самый дорогой - в 278 млрд Фото: Кристина Круговых

На программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова на 2021-2025 годы и прогнозный период до 2035 года, принятую на последнем заседании гордумы, планируется потратить около 140 миллиардов рублей. Об этом в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал директор департамента транспорта города Христофор Ермашов.

- В общем стоимость мероприятия оценивается в сумму более 140 млрд — это по сценарию так называемого сбалансированного развития или оптимальный сценарий, который был выбран, - говорит глава Дептранса. - Есть «Сохранение нажитого» или минимальный сценарий на 72,8 млрд и «Динамичное развитие» за 278 млрд. Нами выбрано «Сбалансированное развитие».

Как уточнил Христофор Ермашов, оптимальный сценарий содержит и элементы «Динамичного развития» с учетом возможностей бюджета.

- Естественно, мы будем развивать транспортный комплекс таким образом, чтобы он был удобен для жителей города. Самое главное — это создать комфортную среду, - добавил Христофор Юрьевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будут ли гореть автобусы в Ростове в 2022 году: что делает город, чтобы ситуация не повторилась

Сколько автобусов реально загорелось в Ростове с начала года, прокомментировали в администрации (подробнее)

Власти рассказали, подорожает ли проезд в общественном транспорте

Ранее тариф предлагали увеличить до 32 рублей (подробнее)