Будут ли гореть автобусы в Ростове в 2022 году: что делает город, чтобы ситуация не повторилась

Горел транспорт, который выходит на линию от 2 до 4 лет. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

В Ростове-на-Дону с начала года при работе на линии произошло возгорание трех автобусов. Об этом сообщили в администрации города в ответ на запрос журналиста «КП — Ростов-на-Дону». В СМИ и соцсетях были описаны 6 случаев возгорания, но оказалось, что не все ЧП, представленные как пожар, таковыми и являлись.

- В Ростове-на-Дону при работе на линии в текущем году произошло возгорание трех автобусов на муниципальных маршрутах. 15 мая на маршруте № 40 на проспекте Стачки загорелся автобус марки НЕФАЗ, 26 мая — на маршруте № 67 также на проспекте стачки — МАЗ 103965, а 11 июня на маршруте № 10 по улице Оганова — МАЗ 103, - уточнили в пресс-службе администрации города. - Данные транспортные средства эксплуатировались от 2 до 4 лет.

По информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС по Ростовской области установлены следующие причины возгораний. 15 мая в моторном отсеке автобуса НЕФАЗ из-за разгерметизации одной из технологических систем от нагретых деталей воспламенились пары горючей жидкости. 26 мая в автобусе МАЗ в результате аварийного пожароопасного режима работы электрических медных проводников в моторном отсеке от перегрева вспыхнули горючие материалы. 11 июня в МАЗе также загорелось горючее от перегрева из-за аварийного пожароопасного режима работы электропроводки или электрооборудования.

В администрации рассказали, что не все случаи, которые ростовчане приняли за возгорание, таковыми и были Фото: Артур СЕЛИМОВ

Остальные случаи возгорания , которые упоминали ростовчане в соцсетях, в администрации не подтвердили.

- Имели место факты интенсивного парообразования технических жидкостей под капотом, ошибочно принятые очевидцами за задымление. Кроме того, это происходило, когда автобусы не перевозили людей, а следовали в парк транспортного предприятия, - прокомментировали в пресс-службе. - Похожий случай произошел и 10 октября, когда задымилась задняя часть автобуса маршрута № 65, который уже без пассажиров ехал в парк АТП по проспекту Королева (на кадрах очевидцев при этом видно, что крыша горела - прим.ред.)

Что сделано для того, чтобы случаи возгорания не повторялись на линии в следующем году, когда от донской жары будет плавиться техника?

- По фактам возгорания автобусов в мае и июне проведены проверки. По ее итогам должностное и юридическое лицо одного из двух АТП привлечены судом к административной ответственности, - рассказали в администрации.

Кроме того, Департамент транспорта Ростова-на-Дону инициировал рейды совместно с ГИБДД: проинспектировали более 300 транспортных средств, установили 41 нарушение и составили 29 протоколов в отношении перевозчиков.

- Из-за участившихся случаев возгорания автобусов марки МАЗ перевозчик «Янтарь 1» направил рекламацию заводу-изготовителю для выяснения обстоятельств и установления возможного брака при серийном производстве.

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