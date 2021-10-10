В Ростове на Северном вспыхнул автобус

В Ростове загорелся автобус
Фото: предоставлено читателем
В Северном микрорайоне Ростова загорелся очередной автобус. Об этом изданию "КП - Ростов-на-Дону" сообщил читатель. Подобные возгорания были типичны для летнего периода, осенью - это первый случай.
По словам очевидца, инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около восьми часов вечера на проспекте Королева, неподалеку от поворота на улицу Беляева. К месту происшествия прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. Автомобилисты уверяют, что из-за происшествия образовалась длинная пробка. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
- На тушение автобуса выезжали одна единица техники и пять человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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